El DT preferido de los hinchas de Boca para reemplazar a Claudio Úbeda dijo "no" y se queda en México
Era el principal apuntado por los fanáticos de Boca para el nuevo ciclo, pero Antonio Mohamed confirmó públicamente su destino para el segundo semestre.
La danza de nombres para suceder a Claudio Úbeda en el xeneize sumó un capítulo decisivo. Antonio Mohamed, el director técnico que picaba en punta en el gusto de los hinchas de Boca, rompió el silencio y le puso un punto final a la novela en torno a dónde trabajará el resto del año.
El firme anuncio de Antonio Mohamed sobre su futuro
A pesar de las diversas especulaciones surgidas a partir de una cláusula de rescisión anticipada en su contrato con el Toluca de México, el "Turco" disipó cualquier tipo de duda sobre una posible salida hacia la Ribera. El estratega argentino fue categórico al confirmar que respetará su vínculo formal con los "Diablos Rojos" hasta finales de diciembre.
“Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, de hecho ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene… Así que no hay nada que pensar en otra cosa”, sentenció el entrenador en declaraciones televisivas para la señal de ESPN.
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El respaldo total para seguir en los Diablos Rojos
De esta manera, el DT de 56 años priorizó la continuidad de su proyecto en el fútbol mexicano, donde se encuentra a las puertas de disputar la gran final de la Concachampions 2026 frente a Tigres. El entrenador argumentó que la comisión directiva del elenco escarlata respalda por completo el proceso iniciado hace un año y medio, independientemente del resultado del partido decisivo del próximo sábado.
Con la negativa de Mohamed, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme deberá seguir evaluando otras alternativas en el mercado de pases local e internacional para tomar las riendas de un equipo que buscará rearmarse con vistas al próximo Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.
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