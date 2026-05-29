El DT preferido de los hinchas de Boca para reemplazar a Claudio Úbeda dijo "no" y se queda en México

IMPORTANTE: Boca: decisión sobre la continuidad de Claudio Úbeda como DT tras la eliminación en la Copa Libertadores

El respaldo total para seguir en los Diablos Rojos

De esta manera, el DT de 56 años priorizó la continuidad de su proyecto en el fútbol mexicano, donde se encuentra a las puertas de disputar la gran final de la Concachampions 2026 frente a Tigres. El entrenador argumentó que la comisión directiva del elenco escarlata respalda por completo el proceso iniciado hace un año y medio, independientemente del resultado del partido decisivo del próximo sábado.

Con la negativa de Mohamed, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme deberá seguir evaluando otras alternativas en el mercado de pases local e internacional para tomar las riendas de un equipo que buscará rearmarse con vistas al próximo Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.