Demichelis palpitó el duelo de River ante el Inter de Coudet: "Chacho me dijo que me iba a pasar..."

En relación a este partido, habló sobre su relación con Eduardo Coudet y un divertido ida y vuelta que tuvieron: "Chacho es uno de mis grandes amigos. Cuando salió el sorteo de los octavos, me mandó un mensaje para decirme que me pasaba información de Inter. Me demoré en la respuesta y a los pocos días se confirmó que él era el nuevo técnico. Me volvió a mandar un mensaje y me dijo que me iba a pasar toda la información al revés. Típico de Chacho", contó entre risas.

Y además agregó: "Me va a llenar de orgullo verlo y va a ser un momento lindo que me regalará la vida y el fútbol. Nos apreciamos. Va a ser una lástima que uno pierda".

Embed CHACHO➕MICHO INTER PLATE



⚽️ ¡Conexión de entrenadores! En los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores, Eduardo Coudet y Martín Demichelis se enfrentan al mando de @SCInternacional y @RiverPlate.#GloriaEterna pic.twitter.com/sRcDu9D7Kt — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 27, 2023