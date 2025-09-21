Sorpresa en la Bombonera: Central Córdoba levantó el 0-2 y le empató a Boca con un golazo

El equipo, que venía de su peor racha histórica con 12 partidos sin victorias, venía de encadenar tres triunfos y un valioso empate ante Rosario Central, lo que le ha dado un respiro en su lucha por la cima. Envalentonado, le ganaba bien al visitante con los tantos de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, y hasta había olor a goleada.