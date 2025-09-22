Familia completa: así llegó Lamine Yamal a la gala del Balón de Oro que no pudo ganar
El joven del Barcelona estuvo acompañado por unos 15 allegados, incluidos sus padres y su hermano, en una gala que coronó a Ousmane Dembélé como el mejor del mundo.
Lamine Yamal arribó a la ceremonia del Balón de Oro en París junto a la delegación oficial del Barcelona, pero lo que más llamó la atención fue la presencia de su círculo íntimo. El joven crack estuvo arropado por sus padres, su hermano y alrededor de quince allegados, que lo acompañaron en una noche especial.
La fuerte presencia familiar reforzó el mensaje de apoyo y confianza que rodea a la joya blaugrana, que a pesar de no ganar el máximo galardón, fue protagonista indiscutido de la gala.
Finalmente, el Balón de Oro 2025 quedó en manos de Ousmane Dembélé, delantero del PSG, tras una temporada consagratoria a nivel europeo. Yamal, que terminó segundo en la votación, se llevó igualmente un reconocimiento importante al conquistar el Premio Kopa, destinado al mejor jugador joven del planeta.
Una temporada totalmente soñada en PSG para Dembelé que se terminó llevando el premio
Ligue 1: campeón, goleador y MVP del torneo.
Champions League: campeón y elegido MVP absoluto de la competición.
Supercopa de Francia: campeón, marcando en la final.
Copa de Francia: campeón, con actuaciones decisivas en instancias clave.
Mundial de Clubes: subcampeón, con goles en cuartos y semifinales.
Con este rendimiento, Dembélé alcanzó la cima del reconocimiento individual y firmó la mejor temporada de su carrera siendo el futbolista más determinante del planeta.
Reconocimientos en otras categorías
En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a imponerse y conquistó su tercer Balón de Oro consecutivo, tras las consagraciones en 2023 y 2024. El Premio Kopa al mejor jugador joven del mundo quedó en manos de Lamine Yamal, la gran promesa española que a sus 18 años ya compite al máximo nivel y estuvo muy cerca de llevarse el máximo reconocimiento.
