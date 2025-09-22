Familia completa: así llegó Lamine Yamal a la gala del Balón de Oro que no pudo ganar

Con este rendimiento, Dembélé alcanzó la cima del reconocimiento individual y firmó la mejor temporada de su carrera siendo el futbolista más determinante del planeta.

Reconocimientos en otras categorías

En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a imponerse y conquistó su tercer Balón de Oro consecutivo, tras las consagraciones en 2023 y 2024. El Premio Kopa al mejor jugador joven del mundo quedó en manos de Lamine Yamal, la gran promesa española que a sus 18 años ya compite al máximo nivel y estuvo muy cerca de llevarse el máximo reconocimiento.