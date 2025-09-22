Balón de Oro 2025: en qué puestos quedaron los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister
Los campeones del mundo son los únicos argentinos que integraron la lista de los 30 candidatos a quedarse con el galardón: todos los detalles.
La gala del Balón de Oro 2025, que se realizará en el Théâtre du Châtelet de París, reconoce a los futbolistas más destacados de la última temporada. Entre los 30 nominados aparecieron dos representantes argentinos: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. El delantero del Inter, de gran rendimiento en la Serie A y finalista de la Champions League, finalizó en el puesto número 20.
Por su parte, el mediocampista del Liverpool, pieza clave en el esquema de Arne Slot, se ubicó en el lugar 22 de la votación y se ubicó también dentro de los futbolistas con mejor reconocimiento de la última temporada.
Dibu Martínez, nuevamente nominado para ser el mejor arquero
Además de las menciones a Lautaro y Mac Allister, Argentina volvió a tener representación bajo los tres palos gracias a Emiliano “Dibu” Martínez, quien conquistó el año pasado el Trofeo Yashin, galardón que distingue al mejor arquero del planeta. En esta oportunidad, el arquero corre de atrás pero tiene chances de ser nuevamente reconocido por la organización.
La ceremonia reunirá a las principales figuras del fútbol internacional, que deslumbraron durante la temporada en Europa y otras ligas de elite. Una vez más, el Balón de Oro ratifica su prestigio como el premio individual más importante del deporte.
Los nominados al Balón de Oro 2025 masculino
- Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
- Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
- Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal - Suecia)
- Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
- Scott McTominay (Napoli - Escocia)
- Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)
- Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
- João Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Pedri (FC Barcelona - España)
- Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
- Michael Olisé (Bayern Münich - Francia)
- Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
- Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
- Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
- Virgil van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
- Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool - Alemania)
- Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)
