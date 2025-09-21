Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, desde las 21:15, Boca Juniors se enfrentará a Central Córdoba en la Bombonera. El "Xeneize" llega a este partido en un momento de notable mejora, habiendo dejado atrás su peor racha histórica de 12 partidos sin ganar gracias a tres triunfos seguidos y un reciente empate.
El equipo de Miguel Ángel Russo viene de igualar 1-1 con Rosario Central en un encuentro que puso cara a cara a los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. Con 13 puntos, Boca se ha posicionado en el tercer lugar de su zona y ha escalado en la Tabla Anual, donde ahora comparte el segundo puesto con Central, lo cual es fundamental para asegurar su cupo en las próximas copas internacionales. El repunte del equipo ha sido impulsado en gran parte por el gran rendimiento de Leandro Paredes en el mediocampo.
Por otro lado, el "Ferroviario" de Omar De Felippe tiene un registro casi idéntico al de Boca en el Clausura (tres victorias, cuatro empates y una derrota), aunque está un puesto más abajo por diferencia de goles. Aunque su racha positiva fue interrumpida por derrotas ante Riestra y Vélez, Central Córdoba ha demostrado ser fuerte de visitante, sumando seis de sus últimos quince puntos fuera de casa. Ahora, buscarán una victoria para volver a ser protagonistas en el torneo.
Formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver Boca vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
