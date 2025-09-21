Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Central Córdoba

El equipo de Miguel Ángel Russo viene de igualar 1-1 con Rosario Central en un encuentro que puso cara a cara a los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. Con 13 puntos, Boca se ha posicionado en el tercer lugar de su zona y ha escalado en la Tabla Anual, donde ahora comparte el segundo puesto con Central, lo cual es fundamental para asegurar su cupo en las próximas copas internacionales. El repunte del equipo ha sido impulsado en gran parte por el gran rendimiento de Leandro Paredes en el mediocampo.