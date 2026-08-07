Lionel Messi fue tajante sobre el futuro de Thiago: ¿se va a jugar a La Masía de Barcelona?

Pese a haber nacido en la ciudad catalana y mantener un fuerte vínculo afectivo con el club azulgrana, Thiago ya manifestó públicamente cuál sería su elección en caso de llegar al fútbol profesional. Durante una entrevista realizada en un torneo juvenil en 2024 afirmó: "Jugaría con la de Argentina... Nací en España, sí. No creo que me puedan convencer", dejando en evidencia su deseo de representar a la Selección Argentina.

Un camino cargado de títulos en Estados Unidos

El hijo mayor de Lionel viene acumulando importantes logros en las divisiones inferiores de Inter Miami. Hace pocas semanas celebró un nuevo campeonato al conquistar el MIC Football Punta Cana con la categoría Sub 14, luego de que su equipo derrotara 3-0 a GOT FC en la final del certamen disputado en República Dominicana.

Ese título se sumó a otros obtenidos durante su etapa formativa, entre ellos la Weston Cup en las categorías Sub 12 y Sub 13, además de la Dreams Cup, torneo internacional organizado por la propia institución estadounidense. En la temporada más reciente también alcanzó la final de la MLS Next, el campeonato oficial de divisiones inferiores de Estados Unidos y Canadá. Allí, Inter Miami terminó como subcampeón después de caer 3-2 frente a Orlando City.