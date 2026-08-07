Lionel Messi fue tajante sobre el futuro de Thiago: ¿se va a jugar a La Masía de Barcelona?
El capitán de Inter Miami respondió con una sola palabra a los rumores sobre un posible regreso de su hijo mayor al club catalán.
Los rumores sobre un posible desembarco de Thiago Messi en La Masia quedaron rápidamente desactivados por el propio Lionel Messi. El capitán de Inter Miami fue consultado acerca de la posibilidad de que su hijo mayor deje las inferiores del conjunto estadounidense para incorporarse a las juveniles de Barcelona y respondió de manera contundente, descartando esa alternativa.
La consulta se produjo durante la llegada del plantel al NU Stadium, en la previa del debut de Inter Miami en la Leagues Cup 2026. Allí, el periodista Bruno Vain le preguntó directamente si Thiago se marcharía rumbo a España. La respuesta del campeón del mundo fue inmediata y sin rodeos: "Naaah".
Con esa breve contestación, la "Pulga" dejó en claro que, al menos por el momento, no existe ninguna posibilidad de que su hijo abandone el proyecto formativo que desarrolla desde hace varios años en Estados Unidos.
Thiago Messi continúa creciendo en las inferiores de Inter Miami
Thiago, que cumplirá 14 años en noviembre, integra las categorías juveniles de Inter Miami desde 2023 y viene atravesando un proceso de crecimiento constante dentro de la academia del club.
Uno de los momentos más destacados de su formación ocurrió durante la Newell's Cup disputada en Rosario, donde vistió la camiseta número 10 en la categoría Sub 13. El dorsal, inevitablemente, despertó comparaciones con el recorrido de su padre, quien también comenzó su carrera en Newell's Old Boys antes de emigrar a Barcelona justamente a los 13 años.
Pese a haber nacido en la ciudad catalana y mantener un fuerte vínculo afectivo con el club azulgrana, Thiago ya manifestó públicamente cuál sería su elección en caso de llegar al fútbol profesional. Durante una entrevista realizada en un torneo juvenil en 2024 afirmó: "Jugaría con la de Argentina... Nací en España, sí. No creo que me puedan convencer", dejando en evidencia su deseo de representar a la Selección Argentina.
Un camino cargado de títulos en Estados Unidos
El hijo mayor de Lionel viene acumulando importantes logros en las divisiones inferiores de Inter Miami. Hace pocas semanas celebró un nuevo campeonato al conquistar el MIC Football Punta Cana con la categoría Sub 14, luego de que su equipo derrotara 3-0 a GOT FC en la final del certamen disputado en República Dominicana.
Ese título se sumó a otros obtenidos durante su etapa formativa, entre ellos la Weston Cup en las categorías Sub 12 y Sub 13, además de la Dreams Cup, torneo internacional organizado por la propia institución estadounidense. En la temporada más reciente también alcanzó la final de la MLS Next, el campeonato oficial de divisiones inferiores de Estados Unidos y Canadá. Allí, Inter Miami terminó como subcampeón después de caer 3-2 frente a Orlando City.
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