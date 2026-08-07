River reactivó la "cláusula del miedo" en dos préstamos: no podrán jugar en su contra
La dirigencia millonaria volvió a incluir una condición contractual que había quedado prácticamente en desuso en el fútbol argentino.
River volvió a utilizar una herramienta contractual que durante los últimos años había perdido protagonismo en el fútbol argentino. En las recientes cesiones de Maximiliano Salas e Ian Subiabre, la institución de Núñez incorporó una cláusula que impedirá que ambos futbolistas puedan disputar partidos frente al Millonario mientras permanezcan a préstamo en sus nuevos equipos.
La medida fue incluida en las negociaciones con Independiente Rivadavia y Tigre, destinos elegidos por los dos jugadores para buscar continuidad tras quedar relegados dentro del plantel conducido por Eduardo Coudet. El objetivo es evitar que futbolistas cuyos derechos económicos siguen perteneciendo al club puedan convertirse en rivales directos durante el período de cesión.
Cómo son los acuerdos de Salas y Subiabre con sus nuevos clubes
Salas continuará su carrera en la Lepra mendocina luego de concretarse un préstamo por una temporada. La operación se realizó sin cargo y sin opción de compra, mientras que la institución mendocina se hará cargo del salario del delantero durante toda la cesión.
Sin embargo, uno de los puntos más llamativos del contrato establece que el atacante no podrá ser utilizado cuando la Lepra deba enfrentar a River. Se trata de la tradicional "cláusula del miedo", una condición que durante muchos años fue habitual en el fútbol argentino, pero que con el paso del tiempo comenzó a desaparecer de la mayoría de las negociaciones.
En el caso de Subiabre, el juvenil fue cedido al Matadorpor doce meses, con la posibilidad de extender el préstamo por otros seis y una opción de compra incluida en el acuerdo. Allí también aparece un mecanismo destinado a impedir que pueda jugar frente al conjunto de Núñez.
A diferencia del caso de Salas, este convenio contempla una penalidad económica en caso de que el club decida alinear al futbolista en un partido contra River. Aunque técnicamente existe esa posibilidad, el monto fijado busca desalentar cualquier intención de utilizarlo en esos compromisos.
River busca evitar la "Ley del Ex"
Con esta decisión, la dirigencia intenta minimizar el riesgo de sufrir la denominada "Ley del Ex", una situación frecuente en el fútbol argentino cuando jugadores cedidos o recientemente transferidos terminan siendo protagonistas justamente frente a sus antiguos equipos. Tanto Salas como Subiabre continúan perteneciendo al patrimonio del club y la intención es que sumen minutos, recuperen protagonismo y regresen con mayor rodaje una vez finalizados sus respectivos préstamos.
El caso de Salas responde a una cuestión deportiva: el delantero dejó de formar parte de los planes del cuerpo técnico y fue incluido dentro del grupo de futbolistas que debían buscar un nuevo destino en este mercado de pases; Subiabre, por su parte, también perdió terreno en la consideración del entrenador y recibió la autorización para salir con el objetivo de continuar su desarrollo en otro contexto competitivo.
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