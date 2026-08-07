River reactivó la "cláusula del miedo" en dos préstamos: no podrán jugar en su contra

A diferencia del caso de Salas, este convenio contempla una penalidad económica en caso de que el club decida alinear al futbolista en un partido contra River. Aunque técnicamente existe esa posibilidad, el monto fijado busca desalentar cualquier intención de utilizarlo en esos compromisos.

River busca evitar la "Ley del Ex"

Con esta decisión, la dirigencia intenta minimizar el riesgo de sufrir la denominada "Ley del Ex", una situación frecuente en el fútbol argentino cuando jugadores cedidos o recientemente transferidos terminan siendo protagonistas justamente frente a sus antiguos equipos. Tanto Salas como Subiabre continúan perteneciendo al patrimonio del club y la intención es que sumen minutos, recuperen protagonismo y regresen con mayor rodaje una vez finalizados sus respectivos préstamos.

El caso de Salas responde a una cuestión deportiva: el delantero dejó de formar parte de los planes del cuerpo técnico y fue incluido dentro del grupo de futbolistas que debían buscar un nuevo destino en este mercado de pases; Subiabre, por su parte, también perdió terreno en la consideración del entrenador y recibió la autorización para salir con el objetivo de continuar su desarrollo en otro contexto competitivo.