Gerónimo Rulli jugará en el Manchester City: se hará la revisión y firmará por dos temporadas
El arquero argentino dejará el Olympique de Marsella para incorporarse al conjunto inglés. Será suplente de Gianluigi Donnarumma.
Gerónimo Rulli está muy cerca de convertirse oficialmente en nuevo futbolista del Manchester City. El experimentado arquero argentino emprenderá viaje rumbo a Inglaterra para completar la revisión médica y, si no surge ningún imprevisto, firmará un contrato por dos temporadas con el conjunto de la Premier League, que ya alcanzó un acuerdo con Olympique de Marsella para concretar la transferencia.
Según trascendió desde medios franceses, el City desembolsará 3,5 millones de euros para quedarse con el pase del guardameta de 34 años, quien asumirá el desafío de competir por un lugar en uno de los equipos más poderosos de Europa. En principio, ocupará el rol de segundo arquero detrás del italiano Gianluigi Donnarumma, recientemente incorporado como titular del conjunto dirigido por Enzo Maresca.
Rulli cambia de club tras una sólida temporada en Francia
La operación representa un cambio importante tanto para el futbolista como para el Marsella. Aunque Rulli tenía contrato vigente hasta mediados de 2027, la entidad francesa decidió facilitar su salida en medio de un proceso de reestructuración económica que apunta a reducir considerablemente la masa salarial del plantel.
El arquero había llegado al club en agosto de 2024 procedente del Ajax y rápidamente se ganó un lugar como titular. Su rendimiento lo convirtió en una de las piezas más confiables del equipo durante las últimas temporadas, motivo por el cual el City aceleró las negociaciones para incorporarlo como alternativa de jerarquía en el arco.
La dirigencia del conjunto marsellés ya trabaja para reemplazarlo y mantiene conversaciones avanzadas para incorporar al polaco Marcin Bulka, quien actualmente milita en el Neom SC.
Cómo queda el arco del Manchester City
La llegada de Rulli forma parte de una profunda renovación que experimentó el plantel inglés durante el último año. Tras la salida de Ederson, el City incorporó a Gianluigi Donnarumma como arquero principal, mientras que Stefan Ortega emigró al Nottingham Forest y Scott Carson puso fin a su carrera profesional.
A su vez, James Trafford también se encuentra muy cerca de abandonar la institución. Con ese escenario, la incorporación del argentino permitirá reforzar un puesto que necesitaba experiencia y garantías para afrontar una temporada cargada de competencias tanto en Inglaterra como a nivel internacional.
Un nuevo desafío después de una extensa carrera en Europa
Formado futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, Rulli acumula más de una década defendiendo arcos en el fútbol europeo. Durante ese recorrido pasó por clubes como Real Sociedad, Villarreal, Montpellier, Ajax y Olympique de Marsella, consolidándose como uno de los arqueros argentinos con mayor continuidad en las principales ligas del continente.
Su única interrupción prolongada ocurrió durante su etapa en el Ajax, cuando una lesión en el hombro lo obligó a permanecer varios meses fuera de las canchas. Tras recuperarse perdió la titularidad, situación que terminó acelerando su posterior salida hacia Francia.
En paralelo, también construyó un importante recorrido con la Selección Argentina. Aunque habitualmente ocupó el lugar de suplente primero de Sergio Romero y luego de Emiliano Martínez, integró los planteles campeones de la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de formar parte del equipo que alcanzó el subcampeonato en el Mundial 2026.
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