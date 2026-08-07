Gerónimo Rulli jugará en el Manchester City: se hará la revisión y firmará por dos temporadas

Cómo queda el arco del Manchester City

La llegada de Rulli forma parte de una profunda renovación que experimentó el plantel inglés durante el último año. Tras la salida de Ederson, el City incorporó a Gianluigi Donnarumma como arquero principal, mientras que Stefan Ortega emigró al Nottingham Forest y Scott Carson puso fin a su carrera profesional.

A su vez, James Trafford también se encuentra muy cerca de abandonar la institución. Con ese escenario, la incorporación del argentino permitirá reforzar un puesto que necesitaba experiencia y garantías para afrontar una temporada cargada de competencias tanto en Inglaterra como a nivel internacional.

Un nuevo desafío después de una extensa carrera en Europa

Formado futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, Rulli acumula más de una década defendiendo arcos en el fútbol europeo. Durante ese recorrido pasó por clubes como Real Sociedad, Villarreal, Montpellier, Ajax y Olympique de Marsella, consolidándose como uno de los arqueros argentinos con mayor continuidad en las principales ligas del continente.

Su única interrupción prolongada ocurrió durante su etapa en el Ajax, cuando una lesión en el hombro lo obligó a permanecer varios meses fuera de las canchas. Tras recuperarse perdió la titularidad, situación que terminó acelerando su posterior salida hacia Francia.

En paralelo, también construyó un importante recorrido con la Selección Argentina. Aunque habitualmente ocupó el lugar de suplente primero de Sergio Romero y luego de Emiliano Martínez, integró los planteles campeones de la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de formar parte del equipo que alcanzó el subcampeonato en el Mundial 2026.