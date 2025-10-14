Deportivo Riestra aguantó con un menos y rescató un empate en su visita a Platense
El "Malevo" y el "Calamar" igualaron 1-1 en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.
Este lunes, Platense y Riestra igualaron 1-1 en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la jornada 12 del Torneo Clausura.
El "Calamar" tenía la imperiosa necesidad de obtener la victoria para reinsertarse en la disputa por los octavos de final, mientras que el "Malevo" se consolida en la cima de la Zona B y sueña con la Copa Libertadores por Tabla Anual, pero dejó pasar la chance de escaparse en la punta.
En Vicente López, Alexander Díaz abrió la cuenta a los 14 minutos, mientras que Oscar Salomón igualó para el dueño de casa a cinco del final de la etapa inicial. El "Malevo" se quedó con uno menos por la expulsión de Ramirez antes del descanso, pero pudo aguantar el punto pese a jugar todo el complemento con uno menos.
Platense arribaba a este compromiso tras caer 2-0 en su visita a Atlético Tucumán y ahora estira su racha adversa a cuatro partidos sin triunfos. Con solo 11 puntos, se ubica decimotercero en la Zona B, a cuatro unidades de la zona de clasificación.
El "Malevo", por su parte, es uno de los grandes protagonistas del certamen, liderando la tabla de su zona con 24 unidades. Su momento es inmejorable: ganó cinco de sus últimas siete presentaciones y acumula ocho encuentros invicto.
El objetivo del equipo es finalizar en la primera posición para garantizar la localía en todas las eliminatorias, mientras que sigue sumando por Tabla Anual, en lo que podría ser una histórica clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Formaciones del duelo
Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Platense vs. Riestra: datos del partido
- Hora: 18:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Javier Delbarba
- Estadio: Ciudad de Vicente López
