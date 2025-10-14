Deportivo Riestra aguantó con un menos y rescató un empate en su visita a Platense

El "Malevo", por su parte, es uno de los grandes protagonistas del certamen, liderando la tabla de su zona con 24 unidades. Su momento es inmejorable: ganó cinco de sus últimas siete presentaciones y acumula ocho encuentros invicto.

El objetivo del equipo es finalizar en la primera posición para garantizar la localía en todas las eliminatorias, mientras que sigue sumando por Tabla Anual, en lo que podría ser una histórica clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Formaciones del duelo

Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Platense vs. Riestra: datos del partido

Hora: 18:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Javier Delbarba

Estadio: Ciudad de Vicente López