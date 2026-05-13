Platense se impuso por penales ante San Martín (SJ) y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina
Con este resultado, el equipo de Vicente López continúa su camino en el certamen federal mientras reparte sus esfuerzos con la competencia internacional.
Platense y San Martín de San Juan no lograron romper el cero durante los 90 minutos en el estadio Alfredo Beranger. En un duelo cerrado por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, la paridad obligó a definir la serie desde los doce pasos, donde la efectividad del conjunto de Primera División terminó por inclinar la balanza.
Tras el empate en el tiempo reglamentario, el Calamar mostró mayor precisión en la tanda de penales y se quedó con la victoria por 4-3. Esta victoria le permite meterse entre los mejores 16 equipos del torneo y mantener vivo el sueño de pelear por el título nacional.
La clasificación llega en un momento de alta exigencia para Platense, que además de la Copa Argentina, se encuentra disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este triunfo le otorga un envión anímico importante para afrontar el calendario ajustado que propone la doble competencia.
En la próxima instancia de octavos de final, Platense ya espera rival. El equipo dirigido técnicamente por Walter Zunino se enfrentará al ganador del cruce entre Lanús e Instituto de Córdoba.
Platense vs. San Martín (SJ), por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Platense vs. San Martín (SJ), por la Copa Argentina: probables formaciones
- Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino.
- San Martín (SJ): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alejandro Schiapparelli.
Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026
Platense vs. San Martín (SJ): otros datos
- Hora: 16.15.
- Estadio: Alfredo Beranger (Temperley).
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- TV: TyC Sports.
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