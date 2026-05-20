Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Santa Fe vs. Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Independiente Santa Fe vs. Platense por la Copa Libertadores 2026.
El sueño continental de Platense no se detiene y está muy cerca de escribir la página más gloriosa de su historia futbolística. Luego de un paso irregular por el torneo doméstico, el Marrón deposita todas sus energías en el plano internacional, donde ha edificado una campaña colosal dentro de una zona sumamente compleja y buscará dar el golpe definitivo en los 2.600 metros de altura de Bogotá.
El presente en el Grupo E tiene a Corinthians de Brasil liderando las acciones, mientras que Platense marcha en el segundo escalón con 7 unidades. El panorama para los dirigidos por Walter Zunino de cara a esta noche es sumamente alentador, ya que manejan diferentes escenarios para asegurar la clasificación:
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Si gana: Clasificará de forma directa e histórica a los octavos de final de la Copa Libertadores sin importar otros resultados.
Si empata: Eliminará automáticamente a Independiente Santa Fe y, en caso de que Peñarol no logre derrotar a Corinthians en el otro cruce del grupo, también festejará el pasaje a los "mata-mata" esta misma noche.
Si pierde: Mantendrá la segunda posición, pero se verá obligado a ir a sellar su clasificación en la última jornada cuando visite al Timao en San Pablo.
Por el lado de Independiente Santa Fe, el partido de este martes representa un todo o nada. El conjunto Cardenal marcha en la tercera posición con apenas 2 puntos de 12 posibles y está obligado a ganar para no quedar eliminado de la competencia de forma prematura. Un triunfo mantendrá con vida a los dirigidos por Pablo Repetto, que de igual manera deberán ir a ganar a Montevideo ante Peñarol en la fecha de cierre y esperar que Corinthians le dé una mano venciendo a Platense.
Pese al flojo presente copero, el andar del elenco colombiano en el plano doméstico es radicalmente opuesto: viene de avanzar a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga BetPlay tras despachar con un contundente 5-1 global al América de Cali, y ahora se jugará el boleto a la gran final en una serie de ida y vuelta frente a Junior de Barranquilla.
Probables formaciones del encuentro
- Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Cristian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Nahuel Bustos; Yéicar Perlaza, Hugo Rodallega y Ómar Fernández. DT: Pablo Repetto.
- Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
Cómo ver en vivo Independiente Santa Fe vs. Platense
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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