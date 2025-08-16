Deportivo Riestra se lo empató sobre la hora a Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Del otro lado, el "Malevo" llegaba con un sabor amargo tras la derrota ante Defensa y Justicia, encuentro que pudo haberlo dejado en lo más alto de la zona B. Ese traspié, sumado a la eliminación en la Copa Argentina a manos de Racing por 3-0, obliga al equipo de Gustavo Benítez a reaccionar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.