Deportivo Riestra se lo empató sobre la hora a Rosario Central en el Gigante de Arroyito
El "Canalla", líder de la tabla anual, lo ganaba con el tanto de Alejo Vélez, pero el "Malevo" con un penal a un minuto del final.
Rosario Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 este sábado el Gigante de Arroyito, por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
El equipo conducido por Ángel Di María, que lidera la Tabla Anual y se mantiene en puestos de playoff, no puedo romper la racha de empates y conseguir su segunda victoria en el campeonato: lo ganaba 1-0 con el tempranero gol de Alejo Véliz, pero Jonathan Herrera lo igualó de penal, en el minuto 89.
El "Canalla" se mantiene invicto en este Clausura con un saldo de cuatro igualdades y un triunfo. El objetivo pasaba por capitalizar la localía y la presencia de Di María, quien sigue siendo un factor clave tanto en la generación de juego como en la motivación del plantel.
Del otro lado, el "Malevo" llegaba con un sabor amargo tras la derrota ante Defensa y Justicia, encuentro que pudo haberlo dejado en lo más alto de la zona B. Ese traspié, sumado a la eliminación en la Copa Argentina a manos de Racing por 3-0, obliga al equipo de Gustavo Benítez a reaccionar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.
Rosario Central vs. Deportivo Riestra: otros datos
- Hora: 18:30.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Germán Delfino.
- TV: TNT Sports Premium.
