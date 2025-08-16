Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025.
Rosario Central recibirá este sábado a Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito, desde las 18:30, por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El equipo conducido por Ángel Di María, que lidera la Tabla Anual y se mantiene en puestos de playoff, buscará romper la racha de empates y conseguir su segunda victoria en el campeonato.
Hasta el momento, el Canalla se mantiene invicto en este Clausura con un saldo de tres igualdades y un triunfo. El objetivo pasa por capitalizar la localía y la presencia de Di María, quien sigue siendo un factor clave tanto en la generación de juego como en la motivación del plantel. Además, una victoria le permitiría extender la ventaja sobre sus perseguidores en la tabla anual, afianzando así su camino hacia la fase final.
Del otro lado, el Malevo llega con un sabor amargo tras la derrota ante Defensa y Justicia, encuentro que pudo haberlo dejado en lo más alto de la zona B. Ese traspié, sumado a la eliminación en la Copa Argentina a manos de Racing por 3-0, obliga al equipo de Gustavo Benítez a reaccionar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.
El duelo promete ser intenso, con un Central que deberá asumir el protagonismo y un Riestra que apostará a sorprender con un juego ordenado y transiciones rápidas. El contexto de la tabla, sumado al interés de ambos por encaminar su rumbo en el Clausura, hace que los tres puntos en disputa tengan un valor extra.
Rosario Central vs. Deportivo Riestra: probables formaciones
- Rosario Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Ariel Holan.
- Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Nicolás Sansotre y Rodrigo Gallo; Pablo Monje y Mateo Ramírez; Leonardo Landriel, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
