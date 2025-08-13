Detuvieron al nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central
Lautaro “Laucha” G., que asumió tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, fue arrestado en un megaoperativo federal y será imputado por asociación ilícita.
El presunto líder de la barra brava de Rosario Central, Lautaro “Laucha” G., fue detenido este miércoles en un operativo de gran envergadura realizado por la Policía Federal traída desde Buenos Aires. El joven asumió el liderazgo del paraavalanchas canalla luego del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte y ahora será imputado por asociación ilícita, según dispuso la fiscal provincial Georgina Pairola, quien investiga la banda conocida como Los Menores.
El operativo incluyó 17 procedimientos principalmente en la zona norte y noroeste de Rosario, coordinados entre la Justicia federal y provincial bajo la Ley Antimafia. Lautaro G. fue arrestado en un departamento del barrio Pichincha, donde se secuestraron una camioneta Amarok, dos millones de pesos, tres celulares, tarjetas, una computadora, un carnet de socio del club, además de 19 bolsas con cocaína, 15 celulares y 67 cartuchos de bala calibre 9 mm.
Se lo vincula como presunto integrante de Los Menores, un grupo que incluye mandos medios de Los Monos y personas relacionadas con Esteban Alvarado, y se espera que sea presentado en el Centro de Justicia Penal para formalizar su imputación.
Por otra parte, semanas atrás, el gobierno santafesino ofreció 25 millones de pesos por información sobre Fernando Sebastián Vázquez, supuesto sicario involucrado en el doble crimen de “Pillín” Bracamonte y Daniel Raúl “Rana” Attardo, jefe y subjefe de la barra respectivamente, asesinados en noviembre del año pasado cerca del Gigante de Arroyito. Vázquez ya estaba en la causa por vínculos con la banda Los Menores, junto a su hermano Alejandro Vázquez y Alejandro “Cani” Zamudio, ambos imputados por colaborar en la logística del ataque.
El Ministerio Público de la Acusación informó que quienes tengan información relevante pueden contactarse a través del correo [email protected] o en las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia.
