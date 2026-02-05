Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
El Malevo debuta en Caseros ante el conjunto mendocino por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026, con horario confirmado y detalles del partido.
Deportivo Riestra y Deportivo Maipú se medirán este jueves, desde las 19, en el Estadio Ciudad de Caseros, en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El cruce marcará el debut de ambos en el certamen nacional y promete ser una prueba importante para los dos equipos.
El Malevo atraviesa un inicio de temporada adverso y todavía no logró ganar en el Torneo Apertura. En sus primeras tres presentaciones cayó ante Boca en La Bombonera, perdió frente a Defensa y Justicia y empató ante Barracas Central en un partido que estuvo rodeado de polémica.
Maipú, por su parte, llegará al encuentro sin rodaje oficial en 2026, ya que su debut en la Primera Nacional será recién el sábado 14 de febrero, desde las 18, cuando visite a Agropecuario. El duelo ante Riestra será su primer compromiso competitivo del año. Para esta temporada, el DT Alexis Matteo sumó varios refuerzos al plantel mendocino: los arqueros Agustín Pavón y Luciano Peraggini; el defensor Nicolás Sánchez; los volantes Juan Pablo Gobetto, Fausto Montero y Mateo Ortale; y los delanteros Luis Rivarola y Juan Cruz Giacone.
El partido se jugará en Caseros y comenzará a las 19. La transmisión televisiva y las plataformas para ver el encuentro en vivo fueron confirmadas oficialmente por la organización de la Copa Argentina y será a través de TyC Sports.
Probables formaciones del encuentro entre Deportivo Riestra y Deportivo Maipú
- Deportivo Riestra: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Benítez.
- Deportivo Maipú: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alexis Matteo.
Otros datos del partido
- Hora: 19.00
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Daniel Zamora
- Estadio: Ciudad de Caseros
