Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Gremio
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Gremio por la Copa Sudamericana 2026.
Por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, Deportivo Riestra afrontará este martes un compromiso de alto voltaje cuando reciba a Gremio en el estadio Pedro Bidegain desde las 19.
El conjunto argentino transita un momento particular. En el plano internacional, logró dar un paso importante al conseguir su primera victoria fuera del país en torneos continentales tras superar 2-1 a Montevideo City Torque en la fecha anterior. Antes había igualado frente a Palestino en el debut y sufrido una derrota ante este mismo rival en Porto Alegre.
Del otro lado estará Gremio, que tampoco atraviesa su mejor momento, pero que mantiene su competitividad. El equipo brasileño viene de igualar sin tantos ante Paranaense como visitante por el Brasileirao, donde se ubica en la mitad de la tabla con 17 unidades. En la Sudamericana, los de Porto Alegre llegan con el mismo puntaje que Riestra, producto de una victoria, un empate y una derrota. En su última presentación igualaron en Chile frente a Palestino, resultado que dejó abierta la pelea en el grupo.
Deportivo Riestra vs. Gremio: probables formaciones
- Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Duró.
- Gremio: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Luis Castro.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Gremio por la Copa Sudamericana
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario