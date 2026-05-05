Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Gremio

Del otro lado estará Gremio, que tampoco atraviesa su mejor momento, pero que mantiene su competitividad. El equipo brasileño viene de igualar sin tantos ante Paranaense como visitante por el Brasileirao, donde se ubica en la mitad de la tabla con 17 unidades. En la Sudamericana, los de Porto Alegre llegan con el mismo puntaje que Riestra, producto de una victoria, un empate y una derrota. En su última presentación igualaron en Chile frente a Palestino, resultado que dejó abierta la pelea en el grupo.