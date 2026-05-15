Cambió el pronóstico y se viene el calor al AMBA

Durante el sábado, la mínima se elevará considerablemente a 12 °C, regalando una mañana mucho menos hostil para quienes deban salir temprano, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 17 °C. Finalmente, el domingo cerrará el fin de semana de descanso con el cielo parcialmente nublado, mínima de 7 °C y máxima de 15 °C. La gran noticia para quienes busquen hacer planes al aire libre es que durante todos estos días la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%.