Cambió el pronóstico y se viene el calor al AMBA
Se vienel el calor. El pronóstico del tiempo confirma un inesperado aumento de las temperaturas. Enterate de cómo va a seguir el clima en el AMBA.
Tras una serie de jornadas verdaderamente gélidas y desagradables, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un rotundo cambio en las condiciones climáticas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los habitantes de la región finalmente experimentarán un muy esperado ascenso en las temperaturas. Se viene el calor.
Tras el calor, pronóstico mucho más amigable para el fin de semana
Según los datos revelados, este mismo viernes 15 de mayo arrancará con un cielo totalmente despejado por la mañana y un termómetro en paulatino ascenso. Para el tramo de la tarde, se espera que la máxima trepe hasta unos sumamente agradables 19 °C con nubosidad parcial y un viento leve del sector norte que circulará entre los 7 y 12 km/h.
IMPORTANTE: Ola polar: las provincias donde se esperan temperaturas bajísimas, heladas y hasta nevadas
Durante el sábado, la mínima se elevará considerablemente a 12 °C, regalando una mañana mucho menos hostil para quienes deban salir temprano, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 17 °C. Finalmente, el domingo cerrará el fin de semana de descanso con el cielo parcialmente nublado, mínima de 7 °C y máxima de 15 °C. La gran noticia para quienes busquen hacer planes al aire libre es que durante todos estos días la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%.
Lejos de frenarse, este incipiente repunte térmico otoñal encontrará otro pico hacia la semana próxima. Luego de un lunes con extremas de 6 °C y 16 °C, se espera que para el martes la temperatura máxima vuelva a escalar para acariciar nuevamente los agradables 19 grados.
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