Deportivo Riestra vs. Instituto por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Desde las 15 de este sábado, el Malevo recibe a la Gloria en el Guillermo Laza, en búsqueda de un triunfo que lo saque del fondo de la Zona A.
Este sábado a las 15:00, Deportivo Riestra recibe a Instituto en el Guillermo Laza por la fecha 14 del Torneo Apertura. Ambos afuera de los playoffs, el local la tiene más difícil, dado que se ubica en la última posición de la Zona A.
El "Malevo" atraviesa un presente dual: mientras celebra su histórico estreno internacional tras igualar 0-0 con Palestino por Sudamericana, en el plano local sigue sin ganar (7 empates y 5 derrotas). El debut de Guillermo Duró en el torneo doméstico -tras la salida de Benítez- se da justo antes del trascendental viaje a Porto Alegre para enfrentar a Gremio el próximo martes.
Por el contrario, la "Gloria" de Diego Flores vive un gran momento. Con cinco victorias en nueve partidos y tras quitarle el invicto a Defensa y Justicia, el conjunto cordobés se ubica 11° con 14 unidades. A solo tres puntos de la zona de playoffs, los de Alta Córdoba intentarán capitalizar la distracción internacional de Riestra para meterse en la pelea directa por la clasificación.
Probables formaciones del encuentro
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Nicolás Sansotre, Nicólas Watson, Matías Ignacio García; Antony Alonso, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.
Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Gastón Lodico, Jhon Cordoba; Alex Luna y Nicolas Guerra. DT: Diego Flores.
Deportivo Riestra vs. Instituto: datos del partido
- Hora: 15.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: Guillermo Laza
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