Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Palestino
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Palestino por la Copa Sudamericana 2026.
En un escenario cargado de incógnitas y expectativas, Deportivo Riestra dará el puntapié inicial a su participación en la Copa Sudamericana 2026 este miércoles desde las 19, donde recibirá a Palestino en el estadio Pedro Bidegain, por la primera fecha del Grupo F.
El debut llega en un momento delicado para el “Malevo”, que atraviesa una temporada adversa en el plano local. Lleva apenas una victoria en 12 partidos, con siete empates y cinco derrotas. Estos resultados lo ubican en la parte baja de la tabla, tanto en la Zona A del Torneo Apertura como en la Tabla Anual.
Enfrente estará Palestino, un rival que, si bien también atraviesa un presente irregular, cuenta con experiencia en este tipo de competencias. El conjunto chileno llega tras una dura derrota por 6-1 ante Universidad Católica, resultado que profundizó una racha negativa de cinco partidos sin triunfos, con cuatro caídas y un empate. En su liga local, se encuentra en la parte baja de la tabla, cerca de la zona de descenso, lo que aumenta la presión sobre el equipo.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Palestino por la Copa Sudamericana 2026
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Gallo, Nicolás Watson, Matías García, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.
- Palestino: Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, Ian Garguez, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Martín Araya; Nelson Da Silva y César Munder. DT: Cristian Muñoz.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Palestino
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación de DirecTV GO.
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