Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Palestino

Enfrente estará Palestino, un rival que, si bien también atraviesa un presente irregular, cuenta con experiencia en este tipo de competencias. El conjunto chileno llega tras una dura derrota por 6-1 ante Universidad Católica, resultado que profundizó una racha negativa de cinco partidos sin triunfos, con cuatro caídas y un empate. En su liga local, se encuentra en la parte baja de la tabla, cerca de la zona de descenso, lo que aumenta la presión sobre el equipo.