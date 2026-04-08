Riestra empató 0-0 con Palestino en su debut histórico en la Copa Sudamericana con Duró como DT

Riestra buscó hacerse fuerte en su presentación internacional, en un contexto en el que todavía no consiguió victorias en el Torneo Apertura y apenas pudo festejar en lo que va del semestre por la Copa Argentina. El empate le permite al conjunto argentino comenzar a sumar experiencia en el plano internacional y mantener expectativas de cara a los próximos compromisos del Grupo F de la Copa Sudamericana.