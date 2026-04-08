Riestra empató 0-0 con Palestino en su debut histórico en la Copa Sudamericana con Duró como DT
Deportivo Riestra igualó sin goles ante Palestino en su estreno en la Copa Sudamericana 2026 en el debut de Guillermo Duró como entrenador
Deportivo Riestra comenzó su histórica participación en la Copa Sudamericana con un empate sin goles ante Palestino de Chile, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo F.
El encuentro se disputó en el estadio de San Lorenzo de Almagro y significó un momento trascendental para el Malevo, que disputa por primera vez una competencia internacional organizada por la CONMEBOL.
El debut de Guillermo Duró en Riestra y el primer punto en la Sudamericana
El partido también marcó el estreno de Guillermo Duró como director técnico del equipo, que logró sumar su primera unidad en un grupo que además integran Gremio de Brasil y Montevideo City Torque.
Riestra buscó hacerse fuerte en su presentación internacional, en un contexto en el que todavía no consiguió victorias en el Torneo Apertura y apenas pudo festejar en lo que va del semestre por la Copa Argentina. El empate le permite al conjunto argentino comenzar a sumar experiencia en el plano internacional y mantener expectativas de cara a los próximos compromisos del Grupo F de la Copa Sudamericana.
Riestra vs. Palestino: probables formaciones
- Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Duró.
- Palestino: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Cristian Muñoz.
Riestra vs. Palestino: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).
- VAR: Carlos Orbe (EVU).
- TV: D Sports.
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