Deportivo Riestra vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El conjunto de Gustavo Benítez atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en Primera División. Con 24 puntos y ocho partidos sin perder, se consolidó como una de las revelaciones del torneo. Sus victorias resonantes, como el 2-1 ante River en el Monumental, lo posicionaron entre los protagonistas y reforzaron su identidad de equipo combativo. Ahora, con Lanús y Vélez habiendo jugado sus encuentros de la fecha, tiene la posibilidad de saltar a la punta si logra imponerse en casa.