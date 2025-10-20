Deportivo Riestra vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Malevo, con una racha invicta y aspiraciones de liderazgo, enfrenta a una Gloria que busca dar el salto en la tabla para seguir con chances de clasificación.
Deportivo Riestra e Instituto se enfrentarán este lunes a las 19 en el estadio Guillermo Laza, en el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Ambos llegan con motivaciones fuertes: el Malevo pelea por quedarse con la cima de la Zona B, mientras que la Gloria necesita un triunfo que le permita ingresar a los puestos de octavos de final.
El conjunto de Gustavo Benítez atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en Primera División. Con 24 puntos y ocho partidos sin perder, se consolidó como una de las revelaciones del torneo. Sus victorias resonantes, como el 2-1 ante River en el Monumental, lo posicionaron entre los protagonistas y reforzaron su identidad de equipo combativo. Ahora, con Lanús y Vélez habiendo jugado sus encuentros de la fecha, tiene la posibilidad de saltar a la punta si logra imponerse en casa.
Por su parte, la Gloria llega a este compromiso con un invicto de seis partidos, aunque con un rendimiento irregular: dos victorias y cuatro empates que lo mantienen al borde de los puestos de clasificación. El conjunto cordobés mostró solidez defensiva pero necesita más eficacia en ataque para sumar de a tres y no depender de otros resultados. La paridad con Sarmiento, último equipo dentro del grupo de los ocho, le da al duelo ante Riestra un valor crucial de cara al tramo final del torneo.
El Malevo intentará aprovechar su fortaleza en el Laza, donde se hizo fuerte a base de orden y efectividad, mientras que el visitante apostará a su juego asociado y al talento de sus mediocampistas para romper líneas. En un Clausura tan parejo, el margen de error es mínimo y cada punto puede definir el futuro. Riestra e Instituto lo saben: la cita en el Bajo Flores promete ser intensa y determinante.
Riestra vs. Instituto: probables formaciones
- Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Benítez.
- Instituto: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Daniel Oldrá.
Riestra vs. Instituto: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: ESPN Premium.
