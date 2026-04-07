Deportivo Riestra vs. Palestino, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El Malevo debuta internacionalmente en un contexto complicado, con Guillermo Duró al mando y la necesidad de cambiar la imagen mostrada en el torneo local.
Deportivo Riestra dará el puntapié inicial a su participación en la Copa Sudamericana 2026 en un escenario cargado de incógnitas y expectativas. Este miércoles desde las 19, el equipo de Nueva Pompeya recibirá a Palestino en el estadio Pedro Bidegain, por la primera fecha del Grupo F.
El debut llega en un momento delicado para el “Malevo”, que atraviesa una temporada adversa en el plano local. Tras la reciente derrota frente a Unión, la dirigencia decidió poner fin al ciclo de Gustavo Benítez como entrenador, luego de una campaña que dejó números preocupantes: apenas una victoria en 12 partidos, con siete empates y cinco derrotas. Estos resultados lo ubican en la parte baja de la tabla, tanto en la Zona A del Torneo Apertura como en la tabla anual.
Ante este panorama, el club optó por un cambio inmediato y apostó por el regreso de Guillermo Duró, un técnico con pasado en la institución. El entrenador de 57 años ya tuvo dos etapas anteriores en Riestra y conoce bien el entorno, lo que fue clave para su elección. Su debut se dará nada menos que en un torneo internacional, con la responsabilidad de revertir el rumbo y darle una identidad a un equipo que viene golpeado.
El desafío no será sencillo, ya que enfrente estará Palestino, un rival que, si bien también atraviesa un presente irregular, cuenta con experiencia en este tipo de competencias. El conjunto chileno llega tras una dura derrota por 6-1 ante Universidad Católica, resultado que profundizó una racha negativa de cinco partidos sin triunfos, con cuatro caídas y un empate. En su liga local, se encuentra en la parte baja de la tabla, cerca de la zona de descenso, lo que aumenta la presión sobre el equipo.
En este contexto, ambos conjuntos llegan con la necesidad de recomponer su imagen y encontrar respuestas. Para el local, el partido representa una oportunidad de empezar de nuevo, con un cambio de conducción y la ilusión de dar un golpe en el plano internacional. Para la visita, será clave cortar la mala racha y recuperar confianza en un escenario exigente. Más allá de las dificultades, el objetivo será comenzar con el pie derecho y encaminar una fase de grupos que puede definir gran parte de la temporada.
Riestra vs. Palestino: probables formaciones
- Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Duró.
- Palestino: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Cristian Muñoz.
Riestra vs. Palestino: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).
- VAR: Carlos Orbe (EVU).
- TV: D Sports.
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