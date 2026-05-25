¿Plagio? La tapa de un medio español para el Mundial 2026 y la "similitud" con una portada histórica argentina
El medio deportivo español anunció la lista de su Selección con un diseño que desató polémica en las redes sociales.
La expectativa por el Mundial 2026 está en su punto más alto y cada detalle genera repercusiones globales. En las últimas horas, la Real Federación Española de Fútbol hizo oficial la lista definitiva de futbolistas convocados para la gran cita de selecciones, y una portada desató la polémica en las redes sociales argentinas.
Para anunciarlo, el diario deportivo Marca, uno de los más influyentes y leídos de España, diseñó una portada especial que no tardó en encender la polémica en las redes sociales, donde desde Argentina se los acusa de plagiar un histórico diseño del diario Olé lanzado hace exactamente veinte años.
La tapa de la discordia utiliza un recurso gráfico muy particular. La portada de Marca presenta la lista completa de los futbolistas elegidos, ordenados de forma vertical.
En el diseño, la gran mayoría de los caracteres de los apellidos están impresos en color blanco, a excepción de una letra específica por jugador que resalta en color rojo. Al leer esas letras destacadas de arriba hacia abajo, se devela un acróstico con una frase contundente: "Ganaremos el mundial de fútbol".
La idea fue celebrada en tierras ibéricas, pero en la Argentina el archivo no perdona. De inmediato, miles de usuarios y periodistas recordaron la emblemática portada que el diario Olé publicó en mayo de 2006, cuando José Pékerman dio la lista de convocados para el Mundial de Alemania.
En aquella oportunidad, el diario deportivo argentino utilizó exactamente la misma lógica visual: dispuso los nombres de los 23 futbolistas albicelestes de fondo y destacó una letra en cada uno de ellos para formar, de manera vertical, la frase: "Que vamos a salir campeones".
Un antecedente que enciende las cábalas de cara al Mundial 2026
Más allá de la discusión sobre la originalidad del diseño y los debates sobre si se trata de un homenaje, una coincidencia creativa o un plagio directo, los hinchas argentinos aprovecharon la situación para activar el folklore del fútbol y las supersticiones.
El detalle que no tardó en volverse viral y que los usuarios locales utilizaron como "contraataque" es el desenlace de aquel recuerdo. En el Mundial de Alemania 2006, a pesar del optimismo gráfico de la portada de Olé, la Selección Argentina quedó eliminada en los cuartos de final ante el conjunto anfitrión por penales, truncando el sueño de dar la vuelta olímpica.
Por este motivo, en las redes sociales muchos se tomaron la polémica con humor y sentenciaron que la portada española, además de copiada, llega acompañada de una inesperada carga de "mufa" para el equipo europeo.
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