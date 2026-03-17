Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Deportivo Riestra

El presente de Riestra es aún más delicado. El Malevo todavía no ganó en lo que va del Torneo Apertura y se ubica en el 26° puesto de la tabla anual con 6 puntos, muy cerca de la zona de descenso. Su única alegría en lo que va del año fue en la Copa Argentina, donde logró imponerse por 1-0 ante Deportivo Maipú. En paralelo, el club espera el sorteo de la Copa Sudamericana, donde integrará el bombo 4. Con este panorama, el cruce enfrenta a dos equipos necesitados que buscarán sumar para mejorar su posición en el torneo.