Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura
Central Córdoba y Deportivo Riestra se enfrentarán desde las 21:15 en Santiago del Estero por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Ferroviario busca acercarse a los playoffs, mientras que el Malevo necesita su primer triunfo para salir del fondo.
El Ferroviario llega con la necesidad de volver a ganar tras un rendimiento irregular en el campeonato. El equipo dirigido por Lucas Pusineri suma 9 puntos y se ubica en el 11° puesto, a 4 unidades de la zona de clasificación a los octavos de final. En la última fecha, rescató un empate ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un partido que estuvo marcado por la polémica. El gol llegó a través de un penal sancionado tras la intervención del VAR.
El presente de Riestra es aún más delicado. El Malevo todavía no ganó en lo que va del Torneo Apertura y se ubica en el 26° puesto de la tabla anual con 6 puntos, muy cerca de la zona de descenso. Su única alegría en lo que va del año fue en la Copa Argentina, donde logró imponerse por 1-0 ante Deportivo Maipú. En paralelo, el club espera el sorteo de la Copa Sudamericana, donde integrará el bombo 4. Con este panorama, el cruce enfrenta a dos equipos necesitados que buscarán sumar para mejorar su posición en el torneo.
Formaciones de Central Córdoba y Riestra por el Torneo Apertura
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Juan Pablo Pignani; Lucas González, Matías Vera, Juan José Cardozo; Diego Barrera, Horacio Tijanovich y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
- Deportivo Riestra: Alex Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño; Jonatan Goitía, Matías García, Gabriel Obredor; Antony Alonso y José María Ingratti. DT: Gustavo Benítez.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Deportivo Riestra
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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