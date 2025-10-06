MinutoUno

Deportivo Riestra vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Deportes

El Malevo, sensación del campeonato, recibe al Fortín con la ilusión de estirar su invicto y mantenerse como líder de la Zona B.

Deportivo Riestra vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Deportivo Riestra vive un presente soñado. En apenas unos meses pasó de ser una sorpresa a convertirse en el gran protagonista del Torneo Clausura 2025. Con una racha de cinco victorias consecutivas, el equipo de Gustavo Benítez llega encendido al duelo frente a Vélez, este lunes desde las 19:00 en el Estadio Guillermo Laza, por la 11ª fecha del certamen.

El triunfo histórico en el Monumental frente a River (2-1), con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez, consolidó el fenómeno Malevo. Ese resultado no solo extendió su invicto a seis partidos, sino que además lo dejó en lo más alto de la Zona B con 24 puntos. Riestra no pierde en su estadio desde hace 25 encuentros, un registro que asombra en el fútbol argentino y que buscará mantener ante uno de los equipos más fuertes del torneo.

La clave del éxito de Riestra radica en su solidez defensiva, su entrega colectiva y la confianza con la que afronta cada partido. Con apenas seis goles en contra en todo el Clausura, el equipo capitalino se convirtió en una muralla difícil de vulnerar. Además, está a solo una unidad de los puestos que otorgan un cupo a la próxima Copa Libertadores, un sueño impensado a comienzos del año.

Vélez, por su parte, también llega en buena forma. Pese al golpe que significó la eliminación en cuartos de la Libertadores frente a Racing, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se recuperó con un triunfo ante Atlético Tucumán, que le permitió escalar al segundo puesto de la Zona B con 23 puntos. Ahora, el Fortín buscará cortar la racha de Riestra y recuperar la cima, mientras pelea en paralelo por un lugar en las copas internacionales mediante la tabla anual.

El Guillermo Laza será escenario de un choque con aroma a final anticipada. El local quiere seguir escribiendo su cuento de hadas; la visita, confirmar su repunte. La pelota, esta vez, decidirá si la revelación continúa o si el poder de los grandes vuelve a imponerse.

estadio guillermo laza deportivo riestra.jpg

Riestra vs. Vélez: probables formaciones

  • Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
  • Vélez: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Riestra vs. Vélez: otros datos

  • Hora: 19.00
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Jorge Baliño
  • Estadio: Guillermo Laza
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas