Deportivo Riestra vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Malevo, sensación del campeonato, recibe al Fortín con la ilusión de estirar su invicto y mantenerse como líder de la Zona B.
Deportivo Riestra vive un presente soñado. En apenas unos meses pasó de ser una sorpresa a convertirse en el gran protagonista del Torneo Clausura 2025. Con una racha de cinco victorias consecutivas, el equipo de Gustavo Benítez llega encendido al duelo frente a Vélez, este lunes desde las 19:00 en el Estadio Guillermo Laza, por la 11ª fecha del certamen.
El triunfo histórico en el Monumental frente a River (2-1), con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez, consolidó el fenómeno Malevo. Ese resultado no solo extendió su invicto a seis partidos, sino que además lo dejó en lo más alto de la Zona B con 24 puntos. Riestra no pierde en su estadio desde hace 25 encuentros, un registro que asombra en el fútbol argentino y que buscará mantener ante uno de los equipos más fuertes del torneo.
La clave del éxito de Riestra radica en su solidez defensiva, su entrega colectiva y la confianza con la que afronta cada partido. Con apenas seis goles en contra en todo el Clausura, el equipo capitalino se convirtió en una muralla difícil de vulnerar. Además, está a solo una unidad de los puestos que otorgan un cupo a la próxima Copa Libertadores, un sueño impensado a comienzos del año.
Vélez, por su parte, también llega en buena forma. Pese al golpe que significó la eliminación en cuartos de la Libertadores frente a Racing, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se recuperó con un triunfo ante Atlético Tucumán, que le permitió escalar al segundo puesto de la Zona B con 23 puntos. Ahora, el Fortín buscará cortar la racha de Riestra y recuperar la cima, mientras pelea en paralelo por un lugar en las copas internacionales mediante la tabla anual.
El Guillermo Laza será escenario de un choque con aroma a final anticipada. El local quiere seguir escribiendo su cuento de hadas; la visita, confirmar su repunte. La pelota, esta vez, decidirá si la revelación continúa o si el poder de los grandes vuelve a imponerse.
Riestra vs. Vélez: probables formaciones
- Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
- Vélez: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Riestra vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Jorge Baliño
- Estadio: Guillermo Laza
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario