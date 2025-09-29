Ignacio Arce, el showman de Riestra: alfajores, lujos y atajadas en la histórica victoria ante River

El Malevo atraviesa un presente soñado en su segundo año en Primera División y lo confirmó con una victoria 2-1 sobre el Millonario que lo mantiene como líder del Grupo B del Torneo Clausura. El Monumental, repleto de hinchas millonarios, fue testigo de una jornada que quedará marcada en la historia del club. En el centro de la escena estuvo Ignacio Arce, arquero indiscutido de Riestra, que se transformó en protagonista dentro y fuera de la cancha.