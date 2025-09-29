Ignacio Arce, el showman de Riestra: alfajores, lujos y atajadas en la histórica victoria ante River
El arquero fue figura en el Monumental: regaló alfajores a los hinchas, se animó a los jueguitos en el área y sostuvo el triunfo 2-1 de Riestra sobre el Millonario.
Deportivo Riestra hizo historia en el Monumental al vencer 2-1 a River por el Torneo Clausura y una de las grandes figuras fue su arquero Ignacio Arce. El entrerriano no solo se lució con atajadas decisivas, sino que regaló alfajores, hizo jueguitos en pleno partido y se ganó la atención de todos en una jornada inolvidable.
El Malevo atraviesa un presente soñado en su segundo año en Primera División y lo confirmó con una victoria 2-1 sobre el Millonario que lo mantiene como líder del Grupo B del Torneo Clausura. El Monumental, repleto de hinchas millonarios, fue testigo de una jornada que quedará marcada en la historia del club. En el centro de la escena estuvo Ignacio Arce, arquero indiscutido de Riestra, que se transformó en protagonista dentro y fuera de la cancha.
Alfajores, jueguitos y confianza plena para Nacho Arce
Antes de ponerse los guantes, Arce sorprendió regalando alfajores a los más chicos en la tribuna, en una acción que sirvió también para promocionar al sponsor del club. El gesto se mezcló con su propio emprendimiento personal, vinculado justamente a la venta de alfajores.
Ya en el partido, el arquero mostró una personalidad llamativa. En una jugada de Miguel Borja, en lugar de atrapar la pelota con las manos, decidió controlarla con los pies y hacer jueguitos. Minutos después, volvió a animarse a otro lujo tras una nueva aproximación del delantero. "Me nace y en ese momento me relajo. Después, sin faltar el respeto, es mi momento", explicó en Paso a Paso.
Atajadas decisivas para sostener el triunfo
Más allá de los lujos, Arce fue determinante bajo los tres palos. No pudo evitar el empate parcial de Giuliano Galoppo, pero luego le cerró el arco a River. En el segundo tiempo se lució con intervenciones clave frente a Nacho Fernández y Juanfer Quintero, que buscaban el empate en los minutos finales. Gracias a su seguridad, Riestra logró mantener la ventaja y sellar una victoria que alimenta su sueño de playoffs y lo ratifica como una de las sorpresas del campeonato.
