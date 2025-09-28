Marcelo Gallardo le pidió "disculpas" a los hinchas de River: "Lejos estoy de claudicar"
El entrenador "millonario" se mostró autocrítico en medio del duro momento que atraviesa el equipo aunque dijo estar confiado en revertir el mal presente.
River cayó este domingo ante Deportivo Riestra por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, para sumar la cuarta derrota consecutiva y ratificar el mal momento tras la eliminación de la Copa Libertadores, por lo que tras el partido, el entrenador Marcelo Gallardo se mostró autocrítico y hasta se disculpó con los hinchas.
No fue una jornada más para el "Millonario", ya que con el envión de bronca por la salida en cuartos de final del certamen continental, luego de la derrota con Riestra, el Monumental despidió al equipo entre silbidos.
"Primero quiero pedirles disculpas a los hinchas. Yo soy muy agradecido del cariño de la gente. No les pude dar ese equipo que los representé", sostuvo el "Muñeco" en el inicio de la conferencia de prensa. "Hay que hacerse cargo del momento, ser resiliente y esperar reacciones", expresó.
En esta línea, el DT aseguró estar "lejos de claudicar", y sentenció: "A veces lleva más tiempo. Hay que atravesar estos momentos. Estoy lejos de no tener esa fuerza que me caracteriza para devolverle ese cariño y apoyo con un equipo que lo represente. Estoy seguro que lo voy a hacer".
"El fútbol me deja enseñanzas todo el tiempo. No me voy a detener y voy a seguir buscando. Lo que menos está en mi cabeza es claudicar. Voy a seguir intentando hasta que encontremos una forma con la que nos sintamos representados", insistió Gallardo.
El malestar con el equipo se sintió este domingo en el Monumental. Hubo silbidos y murmullos para algunos futbolistas en la previa del encuentro y en el durante, mientras que una vez consumada la derrota, el equipo fue despedido con una silbatina general.
River quedó segundo justamente de Riestra en la Zona B del Torneo Clausura, aunque sin dudas el gran objetivo a corto plazo es la clasificación a semifinales de la Copa Argentina: el jueves tiene una "final" contra Racing en Rosario, un partido que puede ser bisagra para lo que resta del año.
"Es una semana importante para dar vuelta la pagina y meternos en lo que viene. Hoy no pudimos dar vuelta la pagina. Nos queda el partido con Racing para hacernos cargo de lo que nos viene pasando. Tener una reacción distinta, que involucra a todos, porque lo que hicimos hasta ahora no está alcanzando", concluyó Gallardo.
