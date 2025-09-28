Marcelo Gallardo le pidió "disculpas" a los hinchas de River: "Lejos estoy de claudicar"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1972451597893652557&partner=&hide_thread=false "ESTOY LEJOS DE CLAUDICAR" Marcelo Gallardo y su mensaje hacia los hinchas de River.pic.twitter.com/QNfcigE2CE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 29, 2025

El malestar con el equipo se sintió este domingo en el Monumental. Hubo silbidos y murmullos para algunos futbolistas en la previa del encuentro y en el durante, mientras que una vez consumada la derrota, el equipo fue despedido con una silbatina general.

River quedó segundo justamente de Riestra en la Zona B del Torneo Clausura, aunque sin dudas el gran objetivo a corto plazo es la clasificación a semifinales de la Copa Argentina: el jueves tiene una "final" contra Racing en Rosario, un partido que puede ser bisagra para lo que resta del año.

"Es una semana importante para dar vuelta la pagina y meternos en lo que viene. Hoy no pudimos dar vuelta la pagina. Nos queda el partido con Racing para hacernos cargo de lo que nos viene pasando. Tener una reacción distinta, que involucra a todos, porque lo que hicimos hasta ahora no está alcanzando", concluyó Gallardo.