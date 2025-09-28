River se fue silbado del Monumental tras la derrota con Deportivo Riestra y crece el malestar de los hinchas

River atraviesa una crisis futbolística que se evidencia en la falta de ideas de juego, la ausencia de figuras determinantes y la escasa autoridad para imponerse en los partidos. El resultado ante Riestra fue la gota que colmó la paciencia y dejó expuesto que el equipo de Marcelo Gallardo está en un momento para el olvido.

"El fútbol me deja enseñanzas todo el tiempo. No me voy a detener y voy a seguir buscando. Lo que menos está en mi cabeza es claudicar. Voy a seguir intentando hasta que encontremos una forma con la que nos sintamos representados", expresó el entrenador en conferencia de prensa.