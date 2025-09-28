River se fue silbado del Monumental tras la derrota con Deportivo Riestra y crece el malestar de los hinchas
La caída 2-1 ante el Malevo desató la bronca de todos los hinchas: silbidos, cánticos de protesta y un plantel golpeado que salió bajo reproches.
El Estadio Monumental fue escenario de un clima hostil tras la derrota de River por 2-1 ante Deportivo Riestra en la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. La caída frente al Malevo, sumada a la eliminación en la Copa Libertadores en los cuartos de final ante Palmeiras y a una seguidilla de malos resultados, desató el enojo masivo de los hinchas que dijeron basta en una cancha totalmente repleta.
A pesar del mal momento, 86 mil hinchas colmaron las tribunas. Sin embargo, el aliento inicial se transformó en silbidos y cantos de protesta contra el plantel y el cuerpo técnico una vez consumada la derrota. El grito de “movete, River, movete” se repitió en varios pasajes del partido, reflejando la impaciencia general. Esta canción también fue elegida durante grandes tramos del partido ante Palmeiras dónde el Millonario finalmente terminó quedando afuera.
Mucha bronca en River luego de la derrota ante Deportivo Riestra
Al término del encuentro, el equipo se retiró cabizbajo y visiblemente golpeado, envuelto en una silbatina que bajó desde las cuatro tribunas. Los jugadores más cuestionados fueron los que arrastran flojos rendimientos en los últimos encuentros, mientras que muy pocos lograron salvarse del enojo popular. Sin lugar a dudas que el plantel está lejos de demostrar el nivel deseado por los hinchas y están llegando a un momento clave de la temporada dónde no aparecen respuestas y el nivel colectivo sigue generando muchas dudas.
River atraviesa una crisis futbolística que se evidencia en la falta de ideas de juego, la ausencia de figuras determinantes y la escasa autoridad para imponerse en los partidos. El resultado ante Riestra fue la gota que colmó la paciencia y dejó expuesto que el equipo de Marcelo Gallardo está en un momento para el olvido.
"El fútbol me deja enseñanzas todo el tiempo. No me voy a detener y voy a seguir buscando. Lo que menos está en mi cabeza es claudicar. Voy a seguir intentando hasta que encontremos una forma con la que nos sintamos representados", expresó el entrenador en conferencia de prensa.
