Deportivo Riestra le ganó 2-1 a River y es puntero de la Zona B

A los 11 minutos del primer tiempo, Antony Alonso apareció en el área y de cabeza abrió el marcador, silenciando a los hinchas millonarios. El local reaccionó rápido y, a los 25, Giuliano Galoppo igualó el partido con un gran remate desde afuera del área. En el arranque del complemento, una desatención defensiva del local le permitió a Pedro Ramírez volver a poner en ventaja a Riestra. El Malevo supo resistir la presión de River hasta el final y selló un triunfo que quedará en la memoria de sus hinchas.