Deportivo Riestra y Platense igualaron sin goles por el Torneo Apertura 2026

Enfrente estuvo un Platense que se consolidó como uno de los animadores de la Zona A. Con 13 puntos, producto de tres victorias, tres empates y una derrota, el "Calamar" mantiene aspiraciones firmes de seguir prendido en la pelea.

El equipo conducido por Walter Zunino intenta recuperar la efectividad, pensando en su inminente debut en la Copa Libertadores.

Formaciones de Riestra vs. Platense

Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez .

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Riestra vs. Platense: otros datos

Hora: 19.15.

19.15. Estadio: Guillermo Laza.

Guillermo Laza. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. VAR: Fabrizio Llobet.

Fabrizio Llobet. TV: ESPN Premium.