Deportivo Riestra y Platense igualaron sin goles por el Torneo Apertura 2026
El "Malevo", todavía sin triunfos en el campeonato, no pudo en el Guillermo Laza a un "Calamar" que pelea en los puestos de arriba y buscaba afirmarse como candidato.
Deportivo Riestra y Platense igualaron sin goles este lunes en el estadio Guillermo Laza, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro representaba realidades opuestas: el conjunto del Bajo Flores necesitaba con urgencia sumar su primera victoria en el certamen, mientras que el equipo de Vicente López atraviesa un presente mucho más alentador y se ilusionaba con mantenerse en los primeros puestos.
El presente de Riestra es delicado. Disputadas ocho jornadas, el "Malevo" todavía no pudo celebrar de a 3 unidades y acumula apenas 5 puntos, todos producto de empates. Esa racha lo dejó en el fondo de la tabla, donde marcha anteúltimo, apenas por encima de Newell’s, que suma 2 puntos.
El equipo dirigido por Gustavo “Tata” Benítez sabe que el margen de error comienza a achicarse y que necesita transformar las buenas intenciones en resultados concretos.
Más allá de algunas actuaciones competitivas, la falta de eficacia ofensiva y ciertas distracciones defensivas le impidieron al conjunto del Bajo Flores dar el salto.
Enfrente estuvo un Platense que se consolidó como uno de los animadores de la Zona A. Con 13 puntos, producto de tres victorias, tres empates y una derrota, el "Calamar" mantiene aspiraciones firmes de seguir prendido en la pelea.
El equipo conducido por Walter Zunino intenta recuperar la efectividad, pensando en su inminente debut en la Copa Libertadores.
Formaciones de Riestra vs. Platense
- Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Riestra vs. Platense: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
