No es Chile: qué selección reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su posible baja
Por el conflicto con Estados Unidos, Irán se quedaría afuera de la Copa del Mundo. La FIFA ya analiza alternativas en Asia y un país asoma como favorito.
El Mundial 2026 podría sufrir una baja de peso en las próximas horas. Aunque la FIFA aún no emitió un comunicado oficial, todo indica que Irán no participará de la máxima cita del fútbol en Norteamérica. El motivo central es la escalada del conflicto armado que mantiene con Estados Unidos, el cual ha involucrado ataques a países aliados.
La situación fue prácticamente confirmada por Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, quien reconoció la gravedad del panorama para su seleccionado: "Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso".
Irán había logrado su pasaje al certamen con un excelente desempeño en las Eliminatorias de Asia, donde se impuso en su grupo frente a Uzbekistán, Turkmenistán y Hong Kong. En el sorteo de la Copa del Mundo, integró el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con sedes asignadas en Los Ángeles y Seattle.
¿Quién ocupará el lugar de Irán?
Ante esta inminente renuncia, la FIFA deberá definir un reemplazo contrarreloj. Descartadas opciones sudamericanas como Chile, la lógica indica que el cupo se mantendrá dentro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).
El principal candidato a heredar la plaza es Irak. El seleccionado iraquí ganó la quinta etapa de las eliminatorias asiáticas tras vencer 3 a 2 a Emiratos Árabes Unidos. Si bien actualmente "Los Leones de la Mesopotamia" deben disputar el repechaje internacional, la FIFA podría otorgarles el pase directo. De concretarse esta modificación, Emiratos Árabes Unidos pasaría a jugar la repesca ante el ganador del cruce entre Bolivia y Surinam.
Otra variante que maneja la casa madre del fútbol es premiar a la selección de la AFC mejor ubicada en el ranking que no haya clasificado. En este escenario, Irak (58º) también lidera las opciones, seguido por Emiratos Árabes Unidos (68º) y Omán (78º).
Antecedentes mundialistas
No sería la primera vez que un país clasificado se ausenta de una Copa del Mundo:
1930: Turquía, Egipto y Japón desistieron de viajar a Uruguay pese a haber aceptado la invitación.
1938: Austria se quedó afuera por la anexión nazi (Anschluss), y algunos de sus jugadores terminaron representando a Alemania.
1950: Turquía, Francia, India y Escocia se retiraron de la competencia por motivos económicos.
