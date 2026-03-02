No es Chile: qué selección reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su posible baja

El principal candidato a heredar la plaza es Irak. El seleccionado iraquí ganó la quinta etapa de las eliminatorias asiáticas tras vencer 3 a 2 a Emiratos Árabes Unidos. Si bien actualmente "Los Leones de la Mesopotamia" deben disputar el repechaje internacional, la FIFA podría otorgarles el pase directo. De concretarse esta modificación, Emiratos Árabes Unidos pasaría a jugar la repesca ante el ganador del cruce entre Bolivia y Surinam.

Otra variante que maneja la casa madre del fútbol es premiar a la selección de la AFC mejor ubicada en el ranking que no haya clasificado. En este escenario, Irak (58º) también lidera las opciones, seguido por Emiratos Árabes Unidos (68º) y Omán (78º).

Antecedentes mundialistas

No sería la primera vez que un país clasificado se ausenta de una Copa del Mundo: