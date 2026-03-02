Un motociclista murió degollado por un cable que habían colocado para un corso
Vecinos habían atado una soga de vereda a vereda y sin señalización. La víctima, de 36 años, viajaba junto a su hijo y falleció en el acto.
Un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga que vecinos habían colocado en medio de una avenida para impedir la circulación de vehículos durante un corso barrial. La víctima, de 36 años, viajaba junto a su pequeño hijo y falleció en el acto.
La absurda tragedia ocurrió el sábado alrededor de las 19 en plena avenida 12 de Octubre, en Quilmes Oeste. Allí, Federico Martínez se trasladaba en su moto Cerro CE 150 junto a uno de sus hijos de 11 años, con quien regresaba de pasar un día de pesca.
En esas circunstancias, el hombre chocó contra la soga tensada, que había sido colocada previamente de vereda a vereda en medio de la avenida y sin autorización de la municipalidad, con el fin de impedir el paso vehicular para que se llevara a cabo un corso barrial organizado por el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes.
Producto del impacto, Federico sufrió un profundo corte en el cuello y se desangró en cuestión de segundos. CONTENIDO SENSIBLE.
Su hijo de 11 años, que viajaba detrás como acompañante, cayó al asfalto y sufrió algunos raspones y golpes. Según informaron medios locales, fue trasladado a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.
Tras el trágico hecho, vecinos indicaron que ellos mismos habían colocado el cable para bloquear el paso tránsito y garantizar que el desfile pudiera realizarse con tranquilidad. Sin embargo, en el lugar no existía ningún tipo de señalización que advirtiera sobre la presencia de la soga.
En el caso intervinieron la comisaría 9na. y la UFI N° 9 de Quilmes. De acuerdo con la información oficial, hasta el momento no hay personas detenidas. En tanto, el medio Perspectiva Sur indicó que tres fueron demoradas, pero quedaron a disposición de la justicia hasta tanto se determinen las responsabilidades.
El comunicado de la murga tras la muerte del motociclista
Los organizadores del evento publicaron un comunicado en las redes sociales: "Desde nuestra murga queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido en el día de ayer. En este difícil momento, nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario a fin de esclarecer los hechos".
"Asimismo, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la responsabilidad y el acompañamiento en este doloroso momento", completaron desde el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes en Instagram.
