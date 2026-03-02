Un motociclista murió degollado por un cable que habían colocado para un corso

Tras el trágico hecho, vecinos indicaron que ellos mismos habían colocado el cable para bloquear el paso tránsito y garantizar que el desfile pudiera realizarse con tranquilidad. Sin embargo, en el lugar no existía ningún tipo de señalización que advirtiera sobre la presencia de la soga.

En el caso intervinieron la comisaría 9na. y la UFI N° 9 de Quilmes. De acuerdo con la información oficial, hasta el momento no hay personas detenidas. En tanto, el medio Perspectiva Sur indicó que tres fueron demoradas, pero quedaron a disposición de la justicia hasta tanto se determinen las responsabilidades.

El comunicado de la murga tras la muerte del motociclista

Los organizadores del evento publicaron un comunicado en las redes sociales: "Desde nuestra murga queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido en el día de ayer. En este difícil momento, nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario a fin de esclarecer los hechos".

"Asimismo, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la responsabilidad y el acompañamiento en este doloroso momento", completaron desde el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes en Instagram.

