Huracán y Deportivo Riestra igualaron sin goles por el Torneo Apertura

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El Malevo dejó atrás aquella solidez que lo había caracterizado durante la temporada pasada y el arranque de 2026 fue muy por debajo de las expectativas. Sin victorias en su haber y con apenas dos empates, el conjunto blanquinegro se hunde en el fondo de la Zona A y también en la tabla anual. Hoy se ubica en el puesto 28° y, de sostenerse esta tendencia, debería disputar un desempate frente a Newell’s Old Boys para definir qué equipo pierde la categoría.