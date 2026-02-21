Huracán y Deportivo Riestra igualaron sin goles por el Torneo Apertura
El Malevo sigue sin triunfos en el torneo, mientras que este empate significó un freno al Globo, que llegó entonado tras encadenar dos victorias consecutivas.
Deportivo Riestra y Huracán igualaron 0-0 este sábado en el Estadio Guillermo Laza, en el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura 2026. El equipo del Bajo Flores viene atravesando un presente preocupante: todavía no pudo festejar en lo que va del certamen y hoy aparece comprometido en la lucha por la permanencia.
Del otro lado, el Globo recibió un freno tras dos triunfos consecutivos. De todos modos, sigue entre los mejores ocho de la Zona B.
Riestra vs. Huracán: resultado en vivo
Formaciones del encuentro
Datos del partido
- Hora: 19:15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Guillermo Laza
Cómo llegan ambos equipos a este duelo
El Malevo dejó atrás aquella solidez que lo había caracterizado durante la temporada pasada y el arranque de 2026 fue muy por debajo de las expectativas. Sin victorias en su haber y con apenas dos empates, el conjunto blanquinegro se hunde en el fondo de la Zona A y también en la tabla anual. Hoy se ubica en el puesto 28° y, de sostenerse esta tendencia, debería disputar un desempate frente a Newell’s Old Boys para definir qué equipo pierde la categoría.
En Parque Patricios tampoco todo fue sencillo al comienzo del año, pero el equipo dirigido por Diego Martínez logró acomodarse a tiempo. El envión anímico llegó con la victoria en el clásico ante San Lorenzo gracias a un gol de Jordy Caicedo, máximo artillero del Globo con cuatro tantos en el torneo. En la fecha siguiente, Huracán volvió a imponerse por la mínima frente a Sarmiento en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y ahora intentará encadenar su tercera alegría consecutiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario