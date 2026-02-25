Vélez empató 0-0 con Riestra y sigue líder junto a Estudiantes en la Zona A
El equipo de Guillermo igualó sin goles ante Deportivo Riestra por la fecha 7 del Torneo Apertura. El Fortín suma 15 puntos y comparte la cima con el Pincha.
Vélez empató 0-0 frente a Deportivo Riestra por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Guillermo Barros Schelotto alcanzó los 15 puntos y continúa en lo más alto junto a Estudiantes de La Plata, mientras que el Malevo sigue sin ganar.
El Fortín no logró quebrar la resistencia de Deportivo Riestra en un partido cerrado y con pocas situaciones claras. A pesar de la falta de goles, el conjunto de Liniers sumó un punto que le permite sostenerse en la cima del campeonato.
Con este resultado, los dirigidos por el Mellizo llegaron a 15 unidades y comparte el liderazgo de la Zona A con Estudiantes de La Plata, en una pelea que promete ser intensa en las próximas jornadas. Deportivo Riestra, por su parte, todavía no consiguió victorias en el certamen y suma 4 puntos, manteniéndose en la parte baja de la tabla.
En la próxima fecha, el Fortín visitará a Estudiantes en un duelo directo por la punta, mientras que el Malevo recibirá a Platense con la necesidad de sumar de a tres por primera vez en el torneo y no perder tanta pisada de cara al futuro cercano de la competencia.
Vélez vs. Riestra, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Vélez vs. Riestra: probables formaciones
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Matías Arias o Alex Verón, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Vélez vs. Riestra: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Yamil Possi.
- TV: TNT Sports Premium.
