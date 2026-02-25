Vélez empató 0-0 con Riestra y sigue líder junto a Estudiantes en la Zona A

Con este resultado, los dirigidos por el Mellizo llegaron a 15 unidades y comparte el liderazgo de la Zona A con Estudiantes de La Plata, en una pelea que promete ser intensa en las próximas jornadas. Deportivo Riestra, por su parte, todavía no consiguió victorias en el certamen y suma 4 puntos, manteniéndose en la parte baja de la tabla.