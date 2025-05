Desde Inglaterra apuntan alto con Franco Colapinto tras su brillante arranque en Imola

En ese contexto, Colapinto no solo no se achicó, sino que respondió con maniobras firmes ante la presión de los referentes. Tal fue su rendimiento, que incluso despertó cierta molestia en uno de los máximos campeones de la categoría, quien evidenció su fastidio ante la firme defensa del piloto argentino, que parece no tener miedo escénico frente a los colosos del paddock.

Desde The Race pusieron el foco en esa actitud, que según explicaron fue parte de una estrategia definida por el equipo técnico de su escudería. “Hizo un buen trabajo”, destacaron en el medio británico, que no dudó en ubicarlo como uno de los posibles animadores de la carrera del domingo. De hecho, se atrevieron a considerarlo como candidato a meterse en zona de puntos, algo que sería histórico para su incipiente trayectoria en la máxima categoría.

franco colapinto.jpg

“El hecho de que los pilotos se pongan tan a la defensiva en prácticas no suele ser habitual, aunque tampoco es inédito. Más aún en trazados breves, donde los espacios para sobrepasos son escasos y el tiempo para recolectar información valiosa es limitado. Colapinto no cometió ninguna infracción en la forma en que se desenvolvió”, escribieron desde el medio inglés, respaldando su performance.

En la misma línea, añadieron: “En general, Colapinto recortó diferencias y podría achicarlas todavía más en la jornada del sábado. Si lo consigue —aunque no es probable que moleste a los favoritos, ya sea por obstaculizar o por un ritmo sorprendente como el de Pierre Gasly—, podría estar ante la oportunidad de sumar puntos en su debut con Alpine”.