Desesperado pedido de un ídolo de Huracán: busca trabajo urgente tras atravesar una crisis económica
El exfutbolista del Globo, pidió ayuda en redes sociales y busca trabajo urgente para sostener a su familia.
Sebastián “Patota” Morquio atraviesa una nueva crisis económica y recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda. El ex defensor de Huracán y Nacional solicitó trabajo urgente y aseguró que su situación familiar es complicada, en un contexto que recuerda dificultades similares que ya había atravesado años atrás.
El ex futbolista uruguayo volvió a exponer públicamente su delicada situación económica y familiar. A través de sus redes sociales, el ex defensor pidió ayuda y aseguró que necesita conseguir empleo de manera urgente: “Busco trabajo urgente de lo que sea y lo que no sé lo aprendo”, escribió en su cuenta de Instagram, en un mensaje que generó repercusión entre seguidores y personas vinculadas al mundo del fútbol.
Horas antes, el ex jugador había compartido otro posteo con un pedido directo de colaboración. "Disculpen que los moleste. Realmente estamos muy complicados. Necesitamos que nos ayuden. Dejo alias", expresó, evidenciando la gravedad del momento que atraviesa junto a su familia.
No es la primera vez que Morquio atraviesa dificultades tras su retiro de la actividad profesional. Hace menos de dos años, el ex defensor había contado que enfrentaba una orden de desalojo en la vivienda en la que vivía junto a su pareja y sus hijos. En aquel momento, su situación generó repercusión en el ambiente del fútbol y algunos dirigentes se contactaron para brindarle apoyo, entre ellos el presidente de Nacional de Montevideo, Alejandro Balbi. Desde Huracán también hubo acercamientos para ofrecer ayuda.
Sin embargo, el ex jugador aseguró en distintas oportunidades que la falta de oportunidades laborales le impidió estabilizar su situación económica. Incluso, durante la pandemia de 2021, recurrió a sus redes sociales para buscar empleo y llegó a vender objetos vinculados a su carrera deportiva, como indumentaria utilizada en su paso por Huracán. Morquio también había reconocido que atravesó episodios personales complejos a lo largo de su vida, entre ellos un breve período en prisión que, según explicó, afectó sus posibilidades de inserción laboral.
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