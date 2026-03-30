Desesperado pedido de un ídolo de Huracán: busca trabajo urgente tras atravesar una crisis económica

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No es la primera vez que Morquio atraviesa dificultades tras su retiro de la actividad profesional. Hace menos de dos años, el ex defensor había contado que enfrentaba una orden de desalojo en la vivienda en la que vivía junto a su pareja y sus hijos. En aquel momento, su situación generó repercusión en el ambiente del fútbol y algunos dirigentes se contactaron para brindarle apoyo, entre ellos el presidente de Nacional de Montevideo, Alejandro Balbi. Desde Huracán también hubo acercamientos para ofrecer ayuda.