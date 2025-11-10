Detuvieron al hincha de Gimnasia que arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez en pleno partido

martillo

Gimnasia venció 2-0 a Vélez y mantiene vivas sus chances en el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió un triunfo clave en su lucha por meterse en los playoffs del Torneo Clausura 2025. En el estadio Juan Carmelo Zerillo, el Lobo venció 2-0 a Vélez Sarsfield por la fecha 15 de la Zona B y alimenta su ilusión de estar entre los ocho mejores del grupo.

A los 33 minutos del primer tiempo, Marcelo “Chelo” Torres abrió el marcador con una gran definición dentro del área tras aprovechar un rebote. En el complemento, Jeremías Merlo amplió la ventaja con una corrida memorable: dejó atrás a la defensa visitante, eludió al arquero y sentenció el 2-0 a los 23 minutos.

Con este resultado, Gimnasia alcanzó los 19 puntos en la Zona B y mantiene vivas sus chances de clasificación, mientras que Vélez, que ya tiene su boleto asegurado a la próxima instancia, se quedó con 25 unidades y perdió la oportunidad de acercarse a la cima del grupo. En la última fecha, el Lobo visitará a Platense, mientras que el Fortín recibirá a River , en un duelo que puede ser determinante para el futuro del Millonario.

