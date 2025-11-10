Detuvieron al hincha de Gimnasia que arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez en pleno partido
El agresor fue identificado gracias a las cámaras de seguridad del estadio y detenido tras un operativo conjunto entre Aprevide y la Policía Bonaerense.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó la detención del hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que le arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez durante el partido frente a Vélez Sarsfield.
El agresor fue identificado como Franco Suárez, de La Plata, y quedó aprehendido tras un operativo conjunto entre la Aprevide y la Policía Bonaerense, que logró individualizarlo a través de las cámaras del estadio. Al momento de su detención, el hombre llevaba una bengala en su poder.
El violento episodio ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, poco después del gol de Marcelo "Chelo" Torres que puso en ventaja al Lobo. Desde la tribuna local, fue lanzado un martillo que impactó en el césped, rebotó y golpeo en la cara al aárbitro del encuentro.
Aunque Falcón Pérez no sufrió heridas de gravedad, el hecho volvió a poner en evidencia los problemas de seguridad en los estadios argentinos. Momentos después, una bomba de estruendo cayó cerca de la asistente Mariana de Almeida, quien por fortuna no resultó lesionada.
El detenido enfrenta ahora una causa contravencional y podría recibir sanciones administrativas, entre ellas la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos.
Gimnasia venció 2-0 a Vélez y mantiene vivas sus chances en el Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió un triunfo clave en su lucha por meterse en los playoffs del Torneo Clausura 2025. En el estadio Juan Carmelo Zerillo, el Lobo venció 2-0 a Vélez Sarsfield por la fecha 15 de la Zona B y alimenta su ilusión de estar entre los ocho mejores del grupo.
A los 33 minutos del primer tiempo, Marcelo “Chelo” Torres abrió el marcador con una gran definición dentro del área tras aprovechar un rebote. En el complemento, Jeremías Merlo amplió la ventaja con una corrida memorable: dejó atrás a la defensa visitante, eludió al arquero y sentenció el 2-0 a los 23 minutos.
Con este resultado, Gimnasia alcanzó los 19 puntos en la Zona B y mantiene vivas sus chances de clasificación, mientras que Vélez, que ya tiene su boleto asegurado a la próxima instancia, se quedó con 25 unidades y perdió la oportunidad de acercarse a la cima del grupo. En la última fecha, el Lobo visitará a Platense, mientras que el Fortín recibirá a River , en un duelo que puede ser determinante para el futuro del Millonario.
Marcelo "Chelo" Torres capturó una pelota dentro del área y abrió el marcador para el Lobo. A los 22 del complemento, Jeremías Merlo metió una inmensa corrida, amagó al arquero y estiró la ventaja para el Lobo que se pone 2-0.
