Habló la familia que emplea a la niñera argentina detenida en Estados Unidos: "Nuestros hijos la adoran"
Britni Zahodnick compartió un extenso mensaje en el que valoró el trabajo y la dedicación de la argentina Iliana Lick, que quedó detenida el 11 de julio pasado.
La familia para la cual trabajaba Iliana Lick emitió un extenso mensaje de apoyo a la niñera argentina que fue arrestada por ICE el 11 de julio pasado en el aeropuerto de Filadelfia, en el este de los Estados Unidos, y continúa recluida en un centro de detención.
El testimonio de la familia que emplea a la niñera argentina detenida en Estados Unidos
"Me resulta imposible conciliar quién es ella con lo que está pasando ahora mismo", expresó en Facebook Britni Zahodnick, la mujer que contrató a Lick hace un par de años para poder sostener la estructura de su hogar y volver al trabajo.
"Comparto unas fotos de Iliana y mis hijos a las que vuelvo una y otra vez. Ella cuidó de mi hija cuando regresé al trabajo y también cuidaba a nuestro hijo los viernes por la tarde durante el año escolar", escribió Zahodnick.
"A él le encantaba ir a la biblioteca y al parque con ella. Cuando se conocieron, él tenía 3 años, y lo escuché decirle que ella era como una flor. Es un alma dulce y bondadosa. Nuestros hijos la adoran y nos encantaba que estuviera con ellos. ¡La extrañamos muchísimo!", agregó la mujer, quien hoy en día tiene en su bio de Instagram el link a la campaña en Go Fund Me para recaudar fondos para la liberación de Iliana.
"Me resulta imposible conciliar quién es ella con lo que está pasando ahora mismo. No se merece esto y lo único que deseamos es que regrese a casa, a Filadelfia", aseguró la mujer, que es madre de un nene de 4 años, Aiden, y una nena de 1, Avery.
En la campaña de recaudación de fondos consta que Iliana se instaló en Filadelfia en septiembre de 2024, que lleva más de dos años en pareja -con Steven Melchiorre, quien habló públicamente del caso- y que además de Aiden y Avery trabaja cuidando a Noah, de 1 año.
Lick, de 30 años, inició el trámite para la residencia legal en los Estados Unidos después de que se agotara el plazo de su visa de estudiante, con la que había ingresado al país el 17 de marzo de 2023.
En diáologo con Clarín Britni Zahodnick describió a Iliana como "maravillosa", y aseguró: "Nos sentimos muy cómodos con ella y nunca tuvimos dudas de que estuviera cerca de nuestros niños. Es muy callada, paciente, amable. Les enseñaba palabras en español. Es joven, le encanta la música. Fue a ver a Shania Twain, Justin Bieber, y es una gran aficionada al fútbol, lo que hizo que conectara con mi marido".
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