Habló la familia que emplea a la niñera argentina detenida en Estados Unidos: "Nuestros hijos la adoran"

En la campaña de recaudación de fondos consta que Iliana se instaló en Filadelfia en septiembre de 2024, que lleva más de dos años en pareja -con Steven Melchiorre, quien habló públicamente del caso- y que además de Aiden y Avery trabaja cuidando a Noah, de 1 año.

Lick, de 30 años, inició el trámite para la residencia legal en los Estados Unidos después de que se agotara el plazo de su visa de estudiante, con la que había ingresado al país el 17 de marzo de 2023.

En diáologo con Clarín Britni Zahodnick describió a Iliana como "maravillosa", y aseguró: "Nos sentimos muy cómodos con ella y nunca tuvimos dudas de que estuviera cerca de nuestros niños. Es muy callada, paciente, amable. Les enseñaba palabras en español. Es joven, le encanta la música. Fue a ver a Shania Twain, Justin Bieber, y es una gran aficionada al fútbol, lo que hizo que conectara con mi marido".