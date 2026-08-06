"La patria no se vende": manifestantes arrancaron la bandera de Estados Unidos de un hotel cercano al Congreso

El episodio refleja el clima de exacerbado descontento que se vive en las calles porteñas, donde el rechazo a las iniciativas oficiales se tradujo tanto en los enfrentamientos con el operativo antipiquetes como en expresiones de repudio contra símbolos extranjeros en las inmediaciones del Congreso.

Le lastimaron el ojo a un manifestante en plena represión policial en el Congreso

Uno de los jóvenes que se encontraba protestando contra la Ley de Propiedad Privada fue severamente agredido: una bala de gas lacrimógeno impacto en su ojo derecho, aunque no de lleno, y le provocó un preocupante sangrado.

En el marco de un nuevo episodio de represión policial, un joven fue gravemente herido y habló con Nicolás Munafó para C5N: "Estoy bien, soy argentino, hay que pelear por la Patria, no nos vamos a rendir. ¡Esta Patria es para los argentinos!", dijo a los gritos el manifestante.