"La patria no se vende": manifestantes arrancaron la bandera de Estados Unidos de un hotel cercano al Congreso
Un grupo de manifestantes descargó su rechazo a pocos metros de la represión y derribó el pabellón estadounidense al grito de "la patria no se vende".
La jornada de fuerte tensión social que sacude al centro porteño en el marco del debate parlamentario por la Ley de Propiedad Privada en el Senado sumó este jueves un episodio de fuerte impacto visual y simbólico a pocos metros del Congreso de la Nación, contra la bandera de Estados Unidos.
Mientras las fuerzas de seguridad reprimían con gases lacrimógenos y camiones hidrantes a la masiva columna que se manifestaba pacíficamente en las inmediaciones del palacio legislativo, la bronca se trasladó también a los puntos aledaños.
En ese contexto de ebullición, un grupo de manifestantes que se desplazaba por la zona focalizó su protesta frente al tradicional Hotel Savoy, ubicado sobre la Av. Callao 181, a escasas cuadras del Congreso.
El establecimiento hotelero, caracterizado por exhibir en su fachada principal una hilera con banderas de diversos países del mundo, se convirtió de repente en el escenario de la protesta.
Ante la mirada atónita de transeúntes y huéspedes, unos cuantos manifestantes se subieron a un tacho de basura y lograron arrancar con fuerza la bandera de Estados Unidos, mientras el resto de la columna acompañaba la acción al grito unísono de "la patria no se vende".
El episodio refleja el clima de exacerbado descontento que se vive en las calles porteñas, donde el rechazo a las iniciativas oficiales se tradujo tanto en los enfrentamientos con el operativo antipiquetes como en expresiones de repudio contra símbolos extranjeros en las inmediaciones del Congreso.
Le lastimaron el ojo a un manifestante en plena represión policial en el Congreso
Uno de los jóvenes que se encontraba protestando contra la Ley de Propiedad Privada fue severamente agredido: una bala de gas lacrimógeno impacto en su ojo derecho, aunque no de lleno, y le provocó un preocupante sangrado.
En el marco de un nuevo episodio de represión policial, un joven fue gravemente herido y habló con Nicolás Munafó para C5N: "Estoy bien, soy argentino, hay que pelear por la Patria, no nos vamos a rendir. ¡Esta Patria es para los argentinos!", dijo a los gritos el manifestante.
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