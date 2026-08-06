Meses atrás, ante el avance de la enfermedad que se había extendido por su organismo, los médicos le sugirieron suspender un ensayo clínico y pasar a cuidados paliativos. Aunque inicialmente buscó una segunda opinión, dejó plasmado el impacto de la noticia.

Murió Sydney Towle, la influencer que conmovió a las redes compartiendo su lucha contra un cáncer poco común

"Esta semana, el oncólogo que me ha atendido durante unos dos años entró en mi habitación y me dijo que ya no hay más opciones. No creo que haya forma de asimilar una afirmación así cuando, por dentro, te sientes tan lleno de vida", escribió entonces.

El sueño cumplido de las pasarelas y su última reflexión

Pese al desgaste físico, Towle logró cumplir uno de sus grandes anhelos de la infancia cuando viajó a Miami para desfilar como modelo de trajes de baño para pacientes oncológicas en la Semana de la Moda, un desafío en el que decidió exponer con orgullo las cicatrices de sus cirugías, a pesar de las críticas malintencionadas que a veces recibía de algunos usuarios en las redes.

En sus últimas semanas internada, y poco antes de que su familia confirmara el desenlace fatal, Sydney compartió un desgarrador testimonio sobre su estadía hospitalaria y la emoción que sintió cuando el grupo de rock Royel Otis le dedicó un tema en pleno show.

"Ha pasado exactamente un mes en esta cama de hospital... Como cuando abro los ojos y veo a mis amigos frente a mí, o cuando mi madre me trae otro crucigrama, o incluso más loco, cuando Royel Otis ¡¿Te dedica una canción...?! Qué locura. La vida es un sueño", fue su legado final de amor por los suyos y por los pequeños grandes momentos vividos.