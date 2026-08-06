Murió Sydney Towle, la influencer que conmovió a las redes compartiendo su lucha contra un cáncer poco común
Diagnosticada en 2023 con un agresivo colangiocarcinoma, la joven se convirtió en una referente en TikTok e Instagram al narrar su día a día como paciente.
El mundo virtual despide este jueves con profundo dolor a Sydney Towle, la influencer estadounidense que se ganó el cariño de miles de seguidores al visibilizar sin filtros su lucha contra el colangiocarcinoma, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta las vías biliares y que representa apenas el 2% de los casos a nivel global.
La joven, de 26 años, falleció este miércoles, tres años después de haber recibido el duro diagnóstico médico.
La noticia fue comunicada oficialmente por sus allegados a través de su cuenta de Instagram, donde compartieron una postal luminosa de Sydney sonriendo en la cima de una montaña, acompañada por unas sentidas palabras en las que la definieron como "un rayo infinito de sol", además de recordarla como una querida hija, hermana y amiga.
Sydney Towle, la influencer que luchó contra un cáncer poco común
La pesadilla de Sydney comenzó en 2023, cuando debió acudir de urgencia a un centro asistencial tras experimentar un fuerte malestar abdominal acompañado por la presencia de una masa en la zona. Tras el diagnóstico, la joven tomó la valiente decisión de abrir una ventana digital para mostrar la crudeza pero también la resiliencia de transitar una enfermedad oncológica.
A través de videos y posteos en TikTok e Instagram, combinaba las duras secuencias de las sesiones de quimio con fragmentos de su vida cotidiana, sus viajes, reuniones con amigos y profundas reflexiones sobre la injusticia de enfermar a tan temprana edad.
Meses atrás, ante el avance de la enfermedad que se había extendido por su organismo, los médicos le sugirieron suspender un ensayo clínico y pasar a cuidados paliativos. Aunque inicialmente buscó una segunda opinión, dejó plasmado el impacto de la noticia.
"Esta semana, el oncólogo que me ha atendido durante unos dos años entró en mi habitación y me dijo que ya no hay más opciones. No creo que haya forma de asimilar una afirmación así cuando, por dentro, te sientes tan lleno de vida", escribió entonces.
El sueño cumplido de las pasarelas y su última reflexión
Pese al desgaste físico, Towle logró cumplir uno de sus grandes anhelos de la infancia cuando viajó a Miami para desfilar como modelo de trajes de baño para pacientes oncológicas en la Semana de la Moda, un desafío en el que decidió exponer con orgullo las cicatrices de sus cirugías, a pesar de las críticas malintencionadas que a veces recibía de algunos usuarios en las redes.
En sus últimas semanas internada, y poco antes de que su familia confirmara el desenlace fatal, Sydney compartió un desgarrador testimonio sobre su estadía hospitalaria y la emoción que sintió cuando el grupo de rock Royel Otis le dedicó un tema en pleno show.
"Ha pasado exactamente un mes en esta cama de hospital... Como cuando abro los ojos y veo a mis amigos frente a mí, o cuando mi madre me trae otro crucigrama, o incluso más loco, cuando Royel Otis ¡¿Te dedica una canción...?! Qué locura. La vida es un sueño", fue su legado final de amor por los suyos y por los pequeños grandes momentos vividos.
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