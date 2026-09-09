Detuvieron a un futbolista de Newell's en Rosario: llevaba un arma en el auto
Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, fue aprehendido junto a otro joven luego de un procedimiento policial en la zona sur de Rosario.
El futbolista de Newell’s Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, fue aprehendido durante la noche del martes en Rosario junto a otro joven, luego de un procedimiento policial iniciado por una alerta vinculada con la presencia de dos hombres encapuchados y aparentemente armados.
El operativo comenzó alrededor de las 23.45, cuando los operadores del sistema de videovigilancia detectaron a dos personas en las inmediaciones de bulevar 27 de Febrero al 1400, en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, uno de los individuos habría exhibido un arma durante un episodio cuyo origen todavía es investigado.
Tras advertir la situación, los agentes observaron que los sospechosos se alejaron del lugar a bordo de un Fiat Pulse Abarth negro. Minutos más tarde, la Policía localizó un vehículo con características similares y procedió a interceptarlo en la esquina de 27 de Febrero y Colón.
¿Qué encontraron dentro del auto del jugador de Newell's?
En el vehículo viajaban Altamirano y Lucas Gustavo P., de 27 años, quien habría sido señalado inicialmente como el principal involucrado en el episodio. Ambos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia mientras se intenta determinar qué ocurrió y cuál fue la participación de cada uno.
Durante la requisa del automóvil, los efectivos encontraron una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros. Según la información difundida, el arma no tenía el cargador colocado y tampoco presentaba cartuchos en la recámara.
Además, los agentes secuestraron un cargador Bersa y cinco cartuchos calibre 9 milímetros. Los elementos quedaron incorporados al procedimiento policial y serán parte de las actuaciones que deberá analizar la Fiscalía.
El hallazgo del arma fue uno de los puntos centrales del operativo, aunque la investigación deberá establecer quién era su propietario, quién la llevaba y qué relación tenía con el episodio que motivó la intervención policial.
La denuncia que apunta al otro detenido
La persona que realizó la denuncia fue identificada como Ailén Solange A., de 26 años. Según la información conocida hasta el momento, la mujer manifestó que había observado a través de las cámaras de seguridad al joven identificado como P. y que, por sus características, habría sido quien descendió del vehículo portando el arma.
Sin embargo, todavía no se determinó judicialmente la responsabilidad de ninguno de los dos jóvenes detenidos. Tampoco trascendieron detalles precisos sobre el origen del conflicto ni sobre el vínculo que existiría entre la denunciante y los involucrados.
En el caso de Altamirano, además, resta establecer cuál fue concretamente su participación en el episodio y si tuvo algún vínculo con el arma encontrada dentro del vehículo.
Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 2ª de Rosario, mientras que la Fiscalía interviniente deberá avanzar con las medidas necesarias para reconstruir lo sucedido. La investigación buscará determinar las circunstancias del hecho, establecer las responsabilidades individuales y definir la situación procesal de los dos jóvenes aprehendidos.
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