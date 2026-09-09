Detuvieron a un futbolista de Newell's en Rosario: llevaba un arma en el auto

Además, los agentes secuestraron un cargador Bersa y cinco cartuchos calibre 9 milímetros. Los elementos quedaron incorporados al procedimiento policial y serán parte de las actuaciones que deberá analizar la Fiscalía.

El hallazgo del arma fue uno de los puntos centrales del operativo, aunque la investigación deberá establecer quién era su propietario, quién la llevaba y qué relación tenía con el episodio que motivó la intervención policial.

La denuncia que apunta al otro detenido

La persona que realizó la denuncia fue identificada como Ailén Solange A., de 26 años. Según la información conocida hasta el momento, la mujer manifestó que había observado a través de las cámaras de seguridad al joven identificado como P. y que, por sus características, habría sido quien descendió del vehículo portando el arma.

Sin embargo, todavía no se determinó judicialmente la responsabilidad de ninguno de los dos jóvenes detenidos. Tampoco trascendieron detalles precisos sobre el origen del conflicto ni sobre el vínculo que existiría entre la denunciante y los involucrados.

En el caso de Altamirano, además, resta establecer cuál fue concretamente su participación en el episodio y si tuvo algún vínculo con el arma encontrada dentro del vehículo.

Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 2ª de Rosario, mientras que la Fiscalía interviniente deberá avanzar con las medidas necesarias para reconstruir lo sucedido. La investigación buscará determinar las circunstancias del hecho, establecer las responsabilidades individuales y definir la situación procesal de los dos jóvenes aprehendidos.