Hakim Ziyech llegó a Brasil para firmar con Botafogo: el furor de los hinchas
El talentoso atacante marroquí aterrizó en Río de Janeiro para someterse a la revisión médica y sellar su vínculo con el Fogão hasta mediados de 2028.
El fútbol sudamericano sumó una nueva figura de relieve internacional. Hakim Ziyech desembarcó en Río de Janeiro para convertirse en el flamante refuerzo de Botafogo. El talentoso atacante marroquí de 33 años iniciará un desafío inédito en su carrera tras un caluroso recibimiento en el aeropuerto internacional de Galeão por parte de la hinchada del Fogão y del director técnico del club, Leonardo Queiroz.
La emoción del futbolista africano fue evidente al pisar suelo carioca. En sus primeras declaraciones, Ziyech no ocultó su entusiasmo por esta oportunidad en el país pentacampeón del mundo. "Estoy muy emocionado. Esta es mi primera vez aquí, pero Brasil siempre ha estado en mi lista de lugares que quiero visitar, y ahora se ha convertido en una realidad", remarcó la estrella, destacando además que en tierras brasileñas la disciplina se vive prácticamente como un estilo de vida.
Los detalles del contrato de Hakim Ziyech con Botafogo
La hoja de ruta del exjugador del Chelsea indica que este miércoles se someterá a los correspondientes exámenes médicos. De no mediar inconvenientes de último momento, estampará su firma en un contrato a largo plazo que lo vinculará con la institución de Río de Janeiro hasta junio de 2028, reafirmando el enorme poderío económico y la ambición deportiva que ostenta el cuadro carioca en el continente.
El desembarco de Ziyech a la liga brasileña representa un paso más en una trayectoria de alto nivel. Tras sus inicios en el fútbol neerlandés defendiendo las camisetas de Heerenveen y Twente, el mediapunta dio el salto definitivo al estrellato europeo en el Ajax. Esas grandes actuaciones le valieron su posterior traspaso al Chelsea de la Premier League.
Luego de su etapa en Londres, el marroquí tuvo pasos por el Galatasaray de Turquía y el Al-Duhail de Qatar, hasta recalar la última temporada en el Wydad Athletic Club de su país natal. Allí, tras un período de adaptación, logró recuperar su mejor versión ofensiva al convertir 9 goles en 16 presentaciones. Ahora, con los chequeos médicos en agenda, Botafogo aguarda la firma definitiva para presentar formalmente a su nueva figura.
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