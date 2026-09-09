Hakim Ziyech llegó a Brasil para firmar con Botafogo: el furor de los hinchas

La emoción del futbolista africano fue evidente al pisar suelo carioca. En sus primeras declaraciones, Ziyech no ocultó su entusiasmo por esta oportunidad en el país pentacampeón del mundo. "Estoy muy emocionado. Esta es mi primera vez aquí, pero Brasil siempre ha estado en mi lista de lugares que quiero visitar, y ahora se ha convertido en una realidad", remarcó la estrella, destacando además que en tierras brasileñas la disciplina se vive prácticamente como un estilo de vida.