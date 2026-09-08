Los Meñiques de la Casa llegan al país con "Baila a lo Loco Tour": cuándo y cómo conseguir entradas

La llegada de su hijo les permitió comprender desde otro lugar el vínculo que las familias construyeron durante años con sus canciones. “Ahora sí entendemos lo que significa un buen mensaje, un canal de YouTube seguro, ya entendemos perfectamente cuando una canción tranquiliza a tu hijo, lo que eso significa para un papá”, explicaron.

La experiencia también cambió su percepción sobre el cariño que recibían de los adultos: “Nos encantó esta nueva faceta de ahora sí terminar de entender muchísimo por qué tantos papás nos idolatraban tanto como si fuésemos extraterrestres”.

Incluso revelaron que Luca ya reacciona ante algunas de sus canciones sin saber todavía que quienes están detrás de ellas son sus propios padres. Según contaron, verlo tranquilizarse con su música les permitió experimentar en primera persona algo que hasta ahora conocían a través de los testimonios de otras familias.

En cuanto a la posibilidad de que el pequeño siga sus pasos, prefieren no adelantarse. “Tiene una pequeña participación muy emotiva en el show”, anticiparon, aunque aclararon que buscarán que cualquier acercamiento al escenario surja de manera natural: “Un día a la vez ir viendo cómo se va sintiendo él, y si nos quiere acompañar en nuestro trabajo, pues va a ser bienvenido obviamente, que lo vea como un juego, que lo vea como algo divertido”.

El particular vínculo de Los Meñiques de la Casa con los chicos

Con una comunidad que supera los 10 millones de suscriptores en YouTube y miles de millones de visualizaciones acumuladas, Rosy y Luigi también hablaron sobre lo que sucede cuando se encuentran con sus pequeños seguidores fuera de las pantallas.

Según explicaron, muchas veces los chicos quedan paralizados al verlos y son los padres quienes terminan acercándose. Incluso algunas familias no saben quiénes son, pese a que sus hijos los reconocen inmediatamente.

Durante su visita anterior a Buenos Aires vivieron una situación que todavía recuerdan. Mientras grababan en el Obelisco junto a Rocco, el obrero, numerosas familias se acercaron para pedirles fotografías.

Más allá del entretenimiento, el dúo busca que sus canciones funcionen como una herramienta para abordar distintas situaciones de la infancia. Aunque esa intención estuvo presente desde el comienzo del proyecto, convertirse en padres les permitió detectar nuevas necesidades.

“Siempre decíamos hay que hablar de temas importantes a través de la música, a través de la diversión, pero que a los niños les quede en su subconsciente esos temas tan importantes”, señalaron.

Ahora, según explicaron, prestan mayor atención a situaciones cotidianas que antes conocían únicamente por comentarios de otros padres. “Ahora en carne propia lo vivimos y es más sencillo porque tienes la musa en su punto”, resumieron.

Cómo será “Baila a lo Loco Tour” en Argentina

El espectáculo que presentarán junto a Saritah Bebé combina música, baile, teatro y comedia dentro de una puesta atravesada por una estética neón.

“Baila lo Loco Tour es un show donde hay una historia de por medio y es una fiesta neon”, adelantaron durante la entrevista. La trama comenzará en medio de esa celebración y poco a poco aparecerán diferentes inconvenientes que los protagonistas deberán resolver.

Entre otras situaciones, un científico le entregará una nave espacial a Saritah Bebé, habrá problemas con la energía y distintas aventuras que necesitarán de la participación del público. Los chicos tendrán un rol activo durante toda la historia.

“Ellos siempre forman parte de la solución, siempre forman parte del show”, explicaron. Además, destacaron que la propuesta también fue pensada para los adultos: “Tratamos de incluir muchísima comedia también para toda la familia, o sea, para que los papás se sientan identificados, se rían”.

El repertorio incluirá varias de las canciones más conocidas de ambos proyectos. Al momento de elegir sus favoritas, Rosy se inclinó por “Baila a lo Loco”, mientras que Luigi eligió “El Topo Loco”.

Así, después de conquistar a millones de chicos a través de las pantallas, Los Meñiques de la Casa preparan un nuevo encuentro cara a cara con las familias argentinas, esta vez atravesados por una experiencia que también modificó su propia manera de entender el universo infantil: la llegada de Luca y su nueva vida como padres.