Comienza el juicio contra el tiktoker acusado de atropellar y matar a una madre y su hija

Según se pudo reconstruir, López Gagliasso conducía un Peugeot 206 a alta velocidad por la avenida Illia e iba acompañado por Giovanna R., quien también sufrió lesiones. El recorrido terminó en la intersección de Wheelwright y Presidente Roca, cuando perdió el control del vehículo y subió a la vereda.

El auto conducido por Agustín López Gagliasso tras el impacto

La fiscal Valeria Piazza Iglesias detalló que el acusado circulaba a 120,7 kilómetros por hora en plena Costanera de Rosario, una velocidad que duplica el máximo permitido para esa zona. Las pericias determinaron, además, que López Gagliasso realizaba maniobras en zigzag e iba persiguiendo a un motociclista con el que había mantenido una discusión de tránsito previa.

Agustín López Gagliasso perdió el control del auto y se subió a la vereda

En la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe se estableció que el conductor no accionó el freno antes de perder el control del auto. A eso se sumó el test que detectó 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

Giovanna R., su acompañante, sostuvo que le había advertido respecto a la velocidad a la que iban y le pidió que detuviera la marcha. “Nos vamos a matar”, le habría dicho la joven.

Agustín López Gagliasso está acusado de atropellar a una familia y provocar la muerte de una madre y su hija

“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre”, relató la acompañante del acusado durante una indagatoria con las fiscales. Además, describió: “Me dolía todo; al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara”.

Por último, la joven indicó: “Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto; estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”.

Durante el juicio, el acusado participará de la audiencia de manera remota y no será trasladado hasta el tribunal, según confirmó la fiscal.