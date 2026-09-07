Comienza el juicio contra el tiktoker acusado de atropellar y matar a una madre y su hija
Agustín López Gagliasso está detenido e imputado por el homicidio de Tania Gandolfi, de 40 años, y de su hija Agustina García, de 17.
Este lunes comienza el juicio oral contra Agustín López Gagliasso, el joven tiktoker acusado de haber atropellado y provocado la muerte de Tania Gandolfi, de 40 años, y de su hija Agustina García, de 17, en Rosario.
El joven de 21 años llegará al debate imputado por homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves. La Fiscalía anticipó que pedirá 18 años de prisión y estima que el veredicto podría conocerse la próxima semana.
El tribunal estará integrado por las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez, y contará con la presencia de Diego García, pareja de Tania y padre de Agustina.
El recorrido del tiktoker previo a atropellar y matar en Rosario
López Gagliasso se encuentra detenido con prisión preventiva desde la noche del 21 de enero de 2025 cuando perdió el control del vehículo y embistió a la familia que circulaba por la vereda en la costanera de Rosario.
A causa del impacto, Tania y Agustina murieron en el lugar, mientras que la hija menor del matrimonio, María Victoria, fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, con lesiones leves. Diego García también sufrió heridas físicas que no requirieron internación.
Según se pudo reconstruir, López Gagliasso conducía un Peugeot 206 a alta velocidad por la avenida Illia e iba acompañado por Giovanna R., quien también sufrió lesiones. El recorrido terminó en la intersección de Wheelwright y Presidente Roca, cuando perdió el control del vehículo y subió a la vereda.
La fiscal Valeria Piazza Iglesias detalló que el acusado circulaba a 120,7 kilómetros por hora en plena Costanera de Rosario, una velocidad que duplica el máximo permitido para esa zona. Las pericias determinaron, además, que López Gagliasso realizaba maniobras en zigzag e iba persiguiendo a un motociclista con el que había mantenido una discusión de tránsito previa.
En la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe se estableció que el conductor no accionó el freno antes de perder el control del auto. A eso se sumó el test que detectó 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre.
Giovanna R., su acompañante, sostuvo que le había advertido respecto a la velocidad a la que iban y le pidió que detuviera la marcha. “Nos vamos a matar”, le habría dicho la joven.
“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre”, relató la acompañante del acusado durante una indagatoria con las fiscales. Además, describió: “Me dolía todo; al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara”.
Por último, la joven indicó: “Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto; estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”.
Durante el juicio, el acusado participará de la audiencia de manera remota y no será trasladado hasta el tribunal, según confirmó la fiscal.
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