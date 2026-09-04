VIDEO: Impresionante choque múltiple con final inesperado en la ruta 18

La camioneta quedó cruzada sobre el carril contrario x.com/arirc86

La maniobra desencadenó otros choques. La camioneta terminó chocando contra la parte trasera de otro camión que circulaba por la zona. Además, un Volkswagen Up!, en el que viajaban dos personas rumbo a Rosario, quedó alcanzado por la cadena de colisiones.

Al momento del siniestro se registraban lluvias aisladas, una condición que también formaba parte del escenario en el que ocurrió el accidente y que podía afectar la circulación sobre la ruta.

Operativo de emergencia y demoras en el tránsito

Las autoridades dispusieron desvíos para evitar mayores demoras en el tránsito x.com/arirc86

Tras el choque, se desplegó un importante operativo de emergencia en el lugar para asistir a las personas involucradas y despejar la ruta. Bomberos de Alvear participaron del rescate y traslado de los lesionados hacia distintos centros de salud.

Una de las personas involucradas tuvo que recibir atención médica a raíz de las heridas sufridas. Según informó el diario La Capital, pese a la violencia de la colisión y a la cantidad de vehículos involucrados, no se registraron víctimas fatales.

La Policía de Santa Fe también trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer con precisión cómo se produjo el choque múltiple.

En paralelo, el accidente provocó complicaciones en la circulación sobre la ruta 18 durante buena parte de la mañana. Mientras se realizaban las tareas de asistencia y se retiraban los vehículos dañados, se dispusieron desvíos hacia la ruta nacional A012 para evitar mayores demoras.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó sobre el operativo y recomendó a los conductores evitar ese sector de la ruta 18 hasta que finalizaran las tareas.