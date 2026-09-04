VIDEO: Impresionante choque múltiple con final inesperado en la ruta 18
Cuatro vehículos se vieron involucrados en un brutal accidente y toda la secuencia quedó filmada. Una persona tuvo que recibir asistencia médica.
Un impresionante choque múltiple se registró sobre la ruta provincial 18, en las afueras de Rosaro, provincia de Santa Fe, y quedó registrado en un video. A causa del brutal accidente, que involucró a cuatro vehículos, una persona resultó herida y tuvo que ser asistida por los equipos de emergencia.
El siniestro vial se produjo el jueves por la mañana, alrededor de las 6.35, a la altura de La Carolina, cerca de la localidad de Alvear, cuando todavía no había amanecido por completo y se registraban algunas lluvias aisladas en la zona.
El momento de la colisión quedó registrado en un video grabado por una cámara ubicada en un auto que circulaba por el carril contrario. En la grabación se observa cómo una camioneta blanca termina atravesada sobre la ruta después de recibir un fuerte impacto, mientras otros vehículos también se vieron involucrados en una impresionante sucesión de choques.
Así fue el brutal choque en la ruta 18
De acuerdo con la información difundida sobre el accidente, la secuencia comenzó cerca de un semáforo ubicado a la altura del kilómetro 5 de la ruta provincial 18, en el sector conocido como La Carolina, cuando una camioneta blanca que circulaba en dirección sur frenó detrás de un camión detenido que esperaba la luz verde para avanzar. En ese momento, otro vehículo de carga la chocó desde atrás.
Por la fuerza del impacto, la camioneta se desplazó hacia el carril contrario y quedó cruzada sobre la calzada.
La maniobra desencadenó otros choques. La camioneta terminó chocando contra la parte trasera de otro camión que circulaba por la zona. Además, un Volkswagen Up!, en el que viajaban dos personas rumbo a Rosario, quedó alcanzado por la cadena de colisiones.
Al momento del siniestro se registraban lluvias aisladas, una condición que también formaba parte del escenario en el que ocurrió el accidente y que podía afectar la circulación sobre la ruta.
Operativo de emergencia y demoras en el tránsito
Tras el choque, se desplegó un importante operativo de emergencia en el lugar para asistir a las personas involucradas y despejar la ruta. Bomberos de Alvear participaron del rescate y traslado de los lesionados hacia distintos centros de salud.
Una de las personas involucradas tuvo que recibir atención médica a raíz de las heridas sufridas. Según informó el diario La Capital, pese a la violencia de la colisión y a la cantidad de vehículos involucrados, no se registraron víctimas fatales.
La Policía de Santa Fe también trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer con precisión cómo se produjo el choque múltiple.
En paralelo, el accidente provocó complicaciones en la circulación sobre la ruta 18 durante buena parte de la mañana. Mientras se realizaban las tareas de asistencia y se retiraban los vehículos dañados, se dispusieron desvíos hacia la ruta nacional A012 para evitar mayores demoras.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó sobre el operativo y recomendó a los conductores evitar ese sector de la ruta 18 hasta que finalizaran las tareas.
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