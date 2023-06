¿Rafa Di Zeo candidato? La increíble propuesta que circuló en La Bombonera

di zeo.png

El mes pasado, había destacado la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones: “Me gustaría ser dirigente de Boca. Le competiría a cualquiera, a Riquelme, a Macri, a Beraldi, a Crespi. No es que solo le competiría, sería dirigente acompañando también. ¿Presidente? Mmm, no sé. Pero me encantaría ayudar a Boca desde otro lado”.

Este es un año movido en el equipo de La Ribera debido a que se realizarán las elecciones presidenciales, y entre los postulados están Juan Román Riquelme, Andrés Ibarra y Mario Pergolini, entre otros. ¿Se suma Rafa?