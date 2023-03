El "desmayo" del Dibu Martínez tras el penal de Montiel y la charla con Messi como campeones

Y agregó: "Me hubiera gustado hacerlo y levantar a Montiel. Cuando me doy cuenta que estoy en el suelo, me agarro la cabeza y no sabía qué hacer. Estaban todos por cualquier lado", recordó el Dibu en un mano a mano con Gastón Edul por TyC Sports.

LA CHARLA CON MESSI TRAS SER CAMPEONES DEL MUNDO

Además, el mejor arquero del mundo en 2022 reveló cuáles fueron las primeras palabras que cruzó en cancha con el capitán Lionel Messi luego de ser campeones.

"Primero le agradecí por hacerme campeón del mundo, es un pibe que se pone muchísima presión. La gente realmente no sabe lo que ama la Selección y lo que genera para los que trabajan dentro. Él trata de igual a igual a todas las personas. Ahí te das cuenta lo que es", sostuvo.

Y también recordó que la imagen se había repetido algunos días antes también en el estadio Lusail ante Países Bajos y el 10 también tuvo algunas palabras para él.

"Me dijo un insulto y que lo hice otra vez. Él la había descocido y a mí me habían pateado dos veces, dos goles. Y claro, después atajo dos penales (a Virgil van Dijk y a Steven Berghuis) y la gente dice que la figura es el arquero. Pero nada que ver, yo le dije que él me ayudó todo el partido", cerró.

