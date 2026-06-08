El gigante de Italia que puso sus ojos en el Dibu Martínez: aseguran que ya hubo contactos

Martínez llegará a septiembre con casi 34 años y esta podría representar una de las últimas grandes oportunidades para protagonizar un traspaso de alto impacto dentro de Europa. Sin embargo, cualquier operación deberá contemplar la situación contractual del futbolista, que mantiene vínculo vigente con Aston Villa hasta mediados de 2028.

Durante su etapa en el conjunto inglés, el arquero construyó una historia muy importante. Se convirtió en referente del equipo, fue protagonista de campañas destacadas y alcanzó la consagración en competiciones internacionales. Incluso protagonizó actuaciones memorables jugando lesionado, como ocurrió en la obtención de la Europa League, cuando disputó la final con una fractura en uno de sus dedos.

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No es la primera vez que su nombre aparece asociado a una transferencia relevante. Hace un año había sido vinculado con Manchester United, aunque aquella posibilidad finalmente no prosperó. Desde entonces continuó mostrando regularidad y mantuvo un nivel que lo sostiene entre los arqueros más valorados del mercado.

Juventus también analiza otras alternativas para el puesto. Entre los nombres que aparecen como opciones secundarias figuran el español David de Gea, actualmente en Fiorentina, y el italiano Guglielmo Vicario, arquero del Tottenham y compañero de Cristian Romero en Inglaterra.

Por ahora, la prioridad absoluta de Martínez pasa por llegar en las mejores condiciones físicas al debut mundialista frente a Argelia. Sin embargo, detrás de escena comienza a tomar forma una negociación que podría cambiar nuevamente el rumbo de su carrera y llevarlo a defender el arco de uno de los clubes más importantes de la Serie A.