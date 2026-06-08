El gigante de Italia que puso sus ojos en el Dibu Martínez: aseguran que ya hubo contactos
El arquero de la Selección Argentina aparece como uno de los grandes objetivos del equipo italiano para reforzar su plantel.
Mientras se prepara para afrontar una nueva Copa del Mundo con la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a ser protagonista en el mercado de pases europeo. El arquero campeón del mundo despertó el interés de Juventus, que busca reforzar una posición clave de cara a la próxima temporada y ya habría iniciado los primeros contactos para analizar una posible incorporación.
La intención del club italiano surge en medio de un proceso de reconstrucción deportiva. Después de una campaña por debajo de las expectativas, que terminó con el equipo fuera de la Champions League y clasificado a la Europa League, la dirigencia pretende reforzar varias posiciones estratégicas y considera que el arco es una de las prioridades. En ese contexto, el nombre de Martínez aparece entre las principales opciones.
El marplatense acumula varias temporadas de alto nivel en Aston Villa y logró consolidarse como uno de los mejores arqueros del mundo gracias a sus actuaciones tanto en Inglaterra como con la camiseta argentina. De acuerdo con las versiones que circulan en Europa, la iniciativa habría partido del entrenador Luciano Spalletti, quien considera que el arquero puede aportar liderazgo, personalidad y experiencia internacional a un plantel que busca recuperar protagonismo en el fútbol continental.
Las primeras conversaciones se habrían desarrollado entre dirigentes de la Vecchia Signora y Gustavo Goñi, representante del futbolista. Aunque todavía no existe una negociación formal entre los clubes, los contactos iniciales permiten suponer que la entidad italiana analiza seriamente avanzar por el pase una vez concluida la participación del arquero en el Mundial.
Martínez llegará a septiembre con casi 34 años y esta podría representar una de las últimas grandes oportunidades para protagonizar un traspaso de alto impacto dentro de Europa. Sin embargo, cualquier operación deberá contemplar la situación contractual del futbolista, que mantiene vínculo vigente con Aston Villa hasta mediados de 2028.
Durante su etapa en el conjunto inglés, el arquero construyó una historia muy importante. Se convirtió en referente del equipo, fue protagonista de campañas destacadas y alcanzó la consagración en competiciones internacionales. Incluso protagonizó actuaciones memorables jugando lesionado, como ocurrió en la obtención de la Europa League, cuando disputó la final con una fractura en uno de sus dedos.
No es la primera vez que su nombre aparece asociado a una transferencia relevante. Hace un año había sido vinculado con Manchester United, aunque aquella posibilidad finalmente no prosperó. Desde entonces continuó mostrando regularidad y mantuvo un nivel que lo sostiene entre los arqueros más valorados del mercado.
Juventus también analiza otras alternativas para el puesto. Entre los nombres que aparecen como opciones secundarias figuran el español David de Gea, actualmente en Fiorentina, y el italiano Guglielmo Vicario, arquero del Tottenham y compañero de Cristian Romero en Inglaterra.
Por ahora, la prioridad absoluta de Martínez pasa por llegar en las mejores condiciones físicas al debut mundialista frente a Argelia. Sin embargo, detrás de escena comienza a tomar forma una negociación que podría cambiar nuevamente el rumbo de su carrera y llevarlo a defender el arco de uno de los clubes más importantes de la Serie A.
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