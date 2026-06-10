Dibu Martínez acordó su contrato con Juventus y podría dejar Aston Villa tras el Mundial 2026

Aston Villa define el futuro del Dibu Martínez

Martínez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Además de consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, viene de conquistar la Europa League con Aston Villa y asegurar la clasificación a la próxima edición de la Champions League. Su rendimiento en la Premier League durante las últimas temporadas lo posicionó entre los arqueros más destacados del continente y despertó el interés de varios clubes europeos.

No es la primera vez que Juventus intenta avanzar por el argentino. Según trascendió, el interés se remonta a los últimos meses, aunque en aquel momento la posibilidad de incorporar a Alisson frenó las conversaciones. Con esa alternativa descartada, el club italiano retomó los contactos con Gustavo Goni, representante del futbolista.

Mientras tanto, el arquero mantiene el foco puesto en su recuperación física y en el inicio del Mundial 2026. La Selección Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia y buscará defender el título obtenido en Qatar dentro del Grupo J, que también integran Austria y Jordania.